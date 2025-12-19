El Valencia y el Mallorca siguen incómodos en la clasificación tras su empate

El RCD Mallorca ha empatado (1-1) este viernes en su visita al Valencia CF durante el partido inaugural de la jornada 17 en LaLiga EA Sports, firmando los dos equipos una escasa cosecha para sus intereses de alejarse del descenso, con un gol de Samu Costa para los baleares y uno de Hugo Duro para los anfitriones.

En Mestalla, los visitantes generaron peligro antes del primer cuarto de hora con un disparo cruzado de Jan Virgili y que el guardameta 'che' desvió a un palmo del suelo. Eso precedió al 0-1, que llegó en el 23' tras una falta lejana bombeada al área rival; Antonio Raíllo prolongó de cabeza con gran salto y Samu Costa marcó su zurdazo a bote pronto.

Dos tiros sin puntería de Filip Ugrinic y de Lucas Beltrán fueron la réplica, provocando un córner en cuyo saque Luis Rioja merodeó el empate con un zurdazo raso que interceptó Martin Valjent. Después del descanso, el Valencia igualó el marcador con una internada de Thierry Correia en el área hasta ganar el balón a Johan Mojica y apurar la línea de fondo.

El '12' valencianista centró fuerte, la pelota superó la salida del portero y a media altura remató Hugo Duro al alimón con el jugador rival Pablo Maffeo. Poco más tarde tuvo Beltrán una buena oportunidad y Mateo Joseph en el 75' rozó el 1-2 con un derechazo desde el balcón del área y que se marchó junto al poste. Acto seguido, Beltrán falló otro remate.

Hubo nervios al final, incluyendo un disparo peligroso de Arnaut Danjuma, pero el marcador no se movió y se consumó el reparto de puntos. Este resultado situó al conjunto mallorquín con 18 y al valenciano con 16, ambos todavía incómodos en la tabla clasificatoria de Primera División.