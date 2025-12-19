Chenoa y los Estopa, primeras palabras tras anunciar que darán las Campanadas en TVE

El anuncio de que José Muñoz, uno de los integrantes de Estopa, necesitó sentarse tras recibir la inesperada invitación a presentar las Campanadas en TVE aportó una perspectiva distinta sobre la selección de los nuevos anfitriones de la emblemática transmisión. Europa Press transmitió en directo las primeras impresiones de los presentadores desde el balcón de la Puerta del Sol en Madrid, escenario habitual de la celebración de fin de año en España. El evento cuenta este año con la presencia de Chenoa y los hermanos David y José Muñoz, quienes asumen la labor tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

Tal como detalló Europa Press, la confirmación de Chenoa y los Estopa como presentadores llegó en la emisión oficial del Telediario 2 este jueves, conducida por Pepa Bueno en La 1. La corporación pública tomó la decisión después de que Buenafuente comunicara el pasado 12 de diciembre que, tanto él como Silvia Abril, se ausentarían del evento. El presentador explicó que la razón se debía a que no se había recuperado de un episodio de estrés que derivó en la cancelación de sus compromisos recientes, según consignó Europa Press.

En jornadas posteriores a dicha renuncia, diversos nombres circularon en el entorno mediático para ser considerados como posibles sustitutos en la retransmisión, entre ellos Anne Igartiburu, Ana Obregón y Marc Giró. Finalmente, la cadena confirmó a Chenoa y los integrantes de Estopa como los nuevos maestros de ceremonias para esta edición de las Campanadas, lo que constituyó un relevo dentro de la tradición televisiva, según reportó Europa Press.

La reacción de los elegidos se recogió durante una conexión en directo para TVE, en el mismo balcón desde el que cada año millones de espectadores siguen la llegada del año nuevo. Tanto Chenoa como los hermanos Muñoz, según publicó Europa Press, evidenciaron una mezcla de nervios y emoción al enfrentar un reto que caracterizaron como uno de los episodios centrales de sus trayectorias artísticas. Durante este encuentro, Chenoa envió un mensaje de afecto a Buenafuente y Silvia Abril, reconociendo su relevancia como predecesores en la consolidación de una costumbre televisiva vinculada a la bienvenida del nuevo año.

En ese mismo contexto, José Muñoz expresó entre risas que la invitación fue tan sorpresiva que lo hizo sentir “que les había tocado el Gordo”. También adelantó un enfoque musical para la velada: “Vamos a cantar más villancicos que hablar, ¿eh? Pero bueno, José se trae la guitarra y cantaremos canciones”, afirmó en palabras recogidas por Europa Press. Chenoa, por su parte, consultó sobre la posibilidad de llevar una pandereta, lo que reforzó el ambiente colaborativo y de camaradería entre los presentadores, según relató el medio.

Las bromas extendieron el tono de la conversación, donde los tres hicieron referencia a elementos habituales en la festividad, como el anís y otros productos típicos. Pese a la alegría mostrada, los presentadores reconocieron el carácter especial y la carga emocional que implica participar en un acontecimiento retransmitido en directo a nivel nacional, enfatizando tanto la ilusión como el nerviosismo que dicha responsabilidad les genera. Chenoa subrayó el significado personal de esta oportunidad, mientras David y José Muñoz destacaron el contraste sentimental de vivir la noche lejos de sus familias y representando una tradición consolidada en la cultura popular española. “Con mi familia es la primera vez que lo vamos a vivir sin nuestra familia. Por un lado, mal rollito y por el otro lado, buen rollito”, sintetizó José Muñoz, según recogió Europa Press.

Los deseos y expectativas para la velada se plasmaron al final del encuentro. Chenoa manifestó su intención de “intentar dar los cuartos bien”, destacando la precisión necesaria para cumplir con la tradición de las doce campanadas. Los hermanos Muñoz hicieron alusión al reto que supone la ingesta de las doce uvas, bromeando sobre la cantidad de personas que suelen atragantarse en esa noche, mientras David insistió en que lo prioritario es que “no salga nada mal” y todos puedan celebrar con salud, según informó Europa Press.

La elección de Chenoa y Estopa representa, según Europa Press, una transformación en la estrategia de la programación de Nochevieja en la cadena pública, que en los últimos años ha confiado en diversas figuras del ámbito musical y televisivo para liderar una de las retransmisiones de mayor seguimiento en España. La cita anual frente a la Puerta del Sol, tanto para el público congregado en la plaza como para millones de televidentes en sus hogares, mantiene su peso como eje de la celebración nacional que marca la transición hacia el nuevo año. La transmisión incorpora así un nuevo formato, basado en la interacción entre músicos y una artista consolidada del panorama español, cuya puesta en escena se sumará a la tradición del evento más visto en la televisión durante la madrugada del 31 de diciembre.