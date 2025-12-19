CESIDA, SEISIDA y Apoyo Positivo destacan que la visibilidad del VIH es una "oportunidad" frente al estigma

La Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA) y Apoyo Positivo han destacado la "oportunidad" que supone poner el VIH en el centro del debate público para informar con rigor, frenar el estigma y la discrimación contra las personas afectadas y avanzar hacia un compromiso colectivo con la igualdad de trato y derechos.

Así lo han expresado después de que el actor y director de cine Eduardo Casanova haya compartido públicamente que sufre VIH, un anuncio que para estas entidades supone "un gesto de generosidad y compromiso con la comunidad" y permite que la conversación social sobre el VIH vaya más allá de las cifras, datos y titulares puntuales con motivo del Día Mundial del Sida.

Las tres organizaciones han recordado que el VIH, con diagnóstico y tratamiento, es una infección crónica que permite llevar una vida plena. Además, la evidencia científica ha demostrado que una persona con VIH en tratamiento eficaz y con carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual.

Aunque han incidido en que visibilizar casos de VIH puede abrir las puertas a conversaciones necesarias, han afirmado que cada persona decide si comparte o no su estado serológico, por lo que nadie debe verse obligado a exponerse en público. "La responsabilidad de acabar con el estigma no recae en las personas con VIH, sino en una sociedad y unas instituciones que todavía permiten que circulen prejuicios, estereotipos y señalamientos", han aseverado.

Además, han manifestado su condena rotunda a cualquier manifestación de homofobia y serofobia que pueda surgir o intensificarse a raíz de esta mayor exposición pública. Según han señalado, este tipo de discursos y ataques "no son opiniones", sino "formas de violencia y discriminación que dañan" tanto a la persona afectada como a toda la comunidad, en torno a 150.000 personas en España y casi 40 millones a nivel mundial.

CESIDA, SEISIDA y Apoyo Positivo han puesto a disposición de Eduardo Casanova y de cualquier persona con VIH o que se vea afectada por serofobia u otras formas de discriminación apoyo y orientación, incluida asesoría legal para valorar y contener situaciones de acoso, discursos de odio o vulneración de derechos.