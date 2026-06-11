León XIV se dirige ya a la misa multitudinaria de Gran Canaria, previo recorrido con papamóvil en los alrededores, después de salir de la sede del Obispado de Las Palmas de Gran Canaria pasadas las 17.53 horas (hora canaria).

El recorrido de León XIV en papamóvil previo a la misa en el Estadio de Gran Canaria estaba previsto inicialmente a las 17 horas aunque la organización avisó de que se retrasaba una hora.

De esta manera, la llegada al Estadio está prevista para las 18 horas, momento en el que empezará el recorrido en papamóvil en sus alrededores.

El cierre de accesos al Gran Canaria Arena (la sede del Gran Canaria de baloncesto) y al Estadio estaba previsto para las 17 horas, pero se ha alargado en torno a 45 minutos.

El Papa tiene previsto recorrer en papamóvil tanto el Arena como las zonas anexas, para a continuación dirigirse al Estadio, donde tendrá lugar la ceremonia.

La misa mantiene la previsión de arrancar a las 18.30 y, tras concluir la misa, el Santo Padre descansará y pernoctará en el Palacio Episcopal de la capital grancanaria.