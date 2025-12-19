Central Lechera Asturiana recibe el Premio NAOS 2024 a la Iniciativa Empresarial

La investigación que permitió identificar el perfil del microbioma intestinal sano en España involucró a más de 500 participantes y arrojó más de 70 millones de datos, cuyos resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports del grupo Nature. Este proyecto, llevado a cabo por Central Lechera Asturiana en colaboración con la Cátedra Central Lechera Asturiana - Universidad Complutense de Madrid y Darwin Bioprospecting Excellence, fue distinguido por el Premio NAOS 2024 a la Iniciativa Empresarial. El galardón reconoce la relevancia de este estudio pionero tanto en el ámbito de la nutrición de precisión como en la personalización de la medicina, según informó Central Lechera Asturiana mediante una nota de prensa.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), bajo el auspicio del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, convocó la XVIII edición de los Premios Estrategia NAOS. El reconocimiento fue entregado en Madrid durante una ceremonia presidida por la Reina Letizia, conforme consignó Central Lechera Asturiana. El jurado encargado de adjudicar la distinción incluyó representantes de varios ministerios, organismos autonómicos y municipales, el Consejo Superior de Deportes, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Económico y Social, así como asociaciones de madres y padres de alumnos, y organismos científicos y colegiales especializados en nutrición, actividad física y obesidad.

El trabajo galardonado, definido como el primer y único estudio sobre el Mapa del Microbioma Español Sano, ha sido valorado por proporcionar datos fundamentales sobre el vínculo entre la alimentación y la microbiota intestinal. De acuerdo con la información compartida por Central Lechera Asturiana, estos hallazgos sientan las bases para futuras aplicaciones en la Medicina y la Nutrición de precisión, y abren la posibilidad de adaptar tratamientos y recomendaciones alimenticias según el perfil individual del microbioma.

La Directora de Calidad y Nutrición del Grupo Central Lechera Asturiana, Marta Hernández, explicó que el premio distingue la labor pionera de la compañía en la investigación del microbioma en España y refuerza su compromiso social como industria alimentaria orientada a la salud pública. Hernández manifestó: “Es un honor recibir por cuarta vez este reconocimiento por parte de AESAN dentro del marco de la Estrategia NAOS”, según publicó la compañía en su comunicado.

El medio detalló que este tipo de distinciones forman parte de los esfuerzos nacionales para resaltar y estimular iniciativas que promuevan una alimentación saludable, la práctica constante de actividad física y la prevención de la obesidad, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Central Lechera Asturiana considera, según se desprende del comunicado, que la obtención de este premio consolida su papel como agente relevante en la promoción de la salud y el bienestar social, a través de la innovación científica y la promoción de pautas de alimentación saludable.

A través de la información generada por el estudio, se fortalecen las líneas de investigación en microbioma y salud personalizada, favoreciendo el desarrollo de estrategias específicas para distintos grupos poblacionales. El medio reiteró que el volumen de datos reunidos en esta investigación garantiza un conocimiento más profundo del microbioma y su influencia sobre la salud, permitiendo avanzar hacia la personalización de las recomendaciones nutricionales y de los tratamientos médicos en función de las necesidades de cada individuo y de su entorno biológico.