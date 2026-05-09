Irán confirma que disputará el torneo, pero exige garantizar la seguridad de sus jugadores y su 'staff'

La Federación de Fútbol de Irán ha confirmado que participará en la Copa Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá, si bien ha exigido a la FIFA condiciones para garantizar la seguridad de los jugadores, entrenadores y funcionarios iraníes.

"Participaremos en la Copa Mundial de 2026, pero los países anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones", dijo este sábado el presidente de la Federación, Mehdi Taj, en un comunicado donde reiteró que no renunciarán a sus "creencias, cultura y convicciones".

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Taj pidió a la FIFA en ese comunicado que garantice que todos los integrantes de la delegación reciban visados, incluyendo aquellos que hayan prestado servicio militar en la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, así como el respeto al himno nacional iraní.

Otra de las condiciones es que las preguntas en las ruedas de prensa durante el evento se ciñan exclusivamente a "debates técnicos" sobre fútbol, mientras que también pidió a los organizadores que a los fans solo se les permita entrar a los partidos con la bandera oficial iraní.

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De igual forma, instó a garantizar un alto nivel de seguridad en los aeropuertos, hoteles y rutas que conducen a los estadios donde jugará su selección. Si bien la FIFA puede ayudar a supervisar estas medidas, todo lo relativo a visados se encuentra bajo jurisdicción de Estados Unidos.

El Mundial empezará para Irán el 15 de junio frente a Nueva Zelanda y luego el 21 de junio se enfrentará a Bélgica, ambas citas en Inglewood (Los Ángeles), y posteriormente se medirá ante Egipto el 26 de junio en Seattle. Irán había solicitado que sus partidos se jugasen en México, pero la FIFA siempre sostuvo seguir en EE.UU., según lo previsto.

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Esto se produce después de que las autoridades canadienses le revocaran el visado a Taj debido a su vinculación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, por lo que finalmente no pudo asistir al 76 Congreso de la FIFA que se iba a celebrar en la ciudad canadiense de Vancouver el pasado jueves.