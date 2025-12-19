BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia, por valor de casi 4.000 millones

BBVA ha anunciado este viernes el lanzamiento de un programa extraordinario de recompra de acciones por un importe máximo de 3.960 millones de euros, el mayor de su historia, que dará comienzo el próximo lunes, 22 de diciembre, tras obtener la entidad todas las autorizaciones pertinentes.

Este programa forma parte de los 36.000 millones de euros que BBVA prevé tener disponibles para distribuir a sus accionistas entre 2025 y 2028, tanto a través de la remuneración ordinaria como en distribuciones adicionales, como es el caso de este programa, ha informado el banco en un comunicado.

La entidad informó el pasado mes de octubre, tras el fracaso de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, de que retomaría su plan de retribución a sus accionistas con una "significativa recompra de acciones".

Este nuevo programa se suma a las distribuciones ya realizadas en el último trimestre. En concreto, los accionistas de BBVA recibieron el 7 de noviembre 1.842 millones de euros en efectivo, el dividendo a cuenta más alto de la historia de la entidad. Y el pasado 10 de diciembre, BBVA completó con éxito su programa de recompra de acciones por 993 millones de euros, que formaba parte de la retribución ordinaria correspondiente al ejercicio 2024.

El nuevo programa anunciado este viernes se ejecutará durante varios meses y se completará por tramos. Las acciones que se adquieran en el marco de este programa se destinarán a reducir el capital social mediante su amortización.

El primer tramo de la recompra ascenderá a 1.500 millones de euros y su ejecución comenzará el próximo lunes, 22 de diciembre.

Desde el lanzamiento de su primer programa en 2021, y teniendo en cuenta esta nueva recompra que se lanza ahora, BBVA ha destinado más de 10.000 millones de euros a recomprar acciones, reduciendo el número de títulos en circulación de la entidad.

El banco que preside Carlos Torres ha subrayado que las recompras de acciones han tenido un impacto positivo en el beneficio por acción de BBVA. Así, mientras que el beneficio atribuido creció un 31% en 2022, un 21% en 2023 y un 25% en 2024, el beneficio por acción aumentó por encima de esas tasas, con incrementos del 48%, 26% y 27%, respectivamente.

En total, han sido cinco los planes de recompra de acciones ejecutados hasta el momento por BBVA, dos de ellos extraordinarios (3.160 millones de euros entre 2021 y 2022 y 1.000 millones en 2023) y tres como parte de la remuneración ordinaria a sus accionistas (422 millones de euros con cargo a 2022, 781 millones con cargo a 2023 y 993 millones con cargo a 2024).