Amper se adjudica un contrato de 130 millones en Brasil para modernizar la red eléctrica de Pará

Amper, a través de su filial Elinsa do Brasil, se ha adjudicado un contrato por 130 millones de euros con el Grupo Equatorial de Brasil para la prestación de servicios de modernización y expansión de la red eléctrica en la región Centro-Oeste del estado de Pará, en Brasil, según ha informado este viernes la compañía en un comunicado.

Se trata de un Contrato Âncora (Contrato 'Ancla'), denominación utilizada en el país para referirse a proyectos de gran envergadura que garantizan inversiones y mejoras significativas en la infraestructura de distribución y suministro eléctrico de una región.

El contrato, uno de los de mayor volumen en la historia de la compañía, tiene una duración inicial de cuatro años y un importe superior a 840 millones de reales brasileños (unos 130 millones de euros). Además, contempla una opción de prórroga por otros cuatro años, por lo que el importe final podría ser sensiblemente superior.

La ejecución del proyecto implicará la incorporación estimada de cerca de 1.000 nuevos profesionales a Elinsa do Brasil, destinados a la gestión y operación de plantas e infraestructuras eléctricas en una región de alta complejidad operativa. Estos equipos darán servicio a 29 municipios desde cuatro bases de operaciones.

En línea con los requerimientos de Equatorial, Elinsa do Brasil ha iniciado de forma inmediata las actividades preparatorias de transición, que incluyen la planificación de la movilización, la coordinación operativa con los equipos de Equatorial, la identificación de recursos, bases y equipamientos, así como la preparación del cronograma de inicio de operaciones.

Este proyecto representa un importante reto logístico y de infraestructura, que será abordado conforme a las premisas de la cultura corporativa de Amper y Elinsa: la seguridad de las personas como prioridad absoluta, el compromiso y la implicación de los equipos en el servicio prestado --fomentando una cultura de responsabilidad y orgullo de pertenencia--, y la satisfacción del cliente mediante un despliegue eficaz de nuevas redes que garanticen la continuidad y calidad del suministro eléctrico.

La adjudicación reconoce la trayectoria, la capacidad operativa y la solidez técnica de Elinsa do Brasil, así como la confianza del Grupo Equatorial en su desempeño, demostrada a lo largo de la colaboración entre ambas organizaciones.

Este contrato refuerza la presencia industrial y operativa del Grupo Amper en Brasil y consolida su posicionamiento como socio estratégico de referencia en el sector energético de Latinoamérica.