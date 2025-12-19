Almeyda: "El partido que tiene que hacer el Sevilla en el Bernabéu es el que no ha hecho desde el 2008"

En la antesala del enfrentamiento frente al Real Madrid, Matías Almeyda adelantó la posible reincorporación de Marcao, Orjan Nyland y Kike Salas, quienes se ejercitaron junto a sus compañeros y podrían entrar en la convocatoria que viajará a la capital española. Con esta noticia, el técnico de Sevilla FC no solo trata de reforzar las opciones tácticas, sino que también alinea a su plantilla para buscar un resultado que rompa con la tendencia histórica reciente en el estadio Santiago Bernabéu.

De acuerdo con lo publicado por el medio que difundió las palabras del entrenador argentino, Almeyda argumentó que para que Sevilla pueda sumar frente al conjunto dirigido por Xabi Alonso, el equipo deberá firmar un partido completamente inédito, algo que no consigue desde 2008 cuando superó al Real Madrid en condición de visitante. El técnico hizo hincapié en la dificultad de la tarea, resaltando tanto el potencial colectivo como individual del Real Madrid, adversario que obliga a una preparación minuciosa y a la necesidad de reducir al mínimo los fallos, especialmente aquellos que se traducen en goles.

Según informó el mismo medio, el estratega desarrolló la idea de que evitar errores será esencial, recordando que en el fútbol los desaciertos tienen origen en momentos que se deciden en milésimas de segundos y, en contextos de máxima exigencia, pueden resultar determinantes. Almeyda subrayó la importancia de la fortaleza del grupo y de la resiliencia interna: “Somos un grupo y los grupos se ‘bancan’ (se animan) en las buenas, en las regulares y en las no tan buenas”, expresó durante su comparecencia, consignó el medio. La unidad colectiva, en sus palabras, debe mantenerse incluso en los días complejos que impone un calendario como el actual.

Durante la conferencia, Almeyda afirmó que el planteamiento frente al Real Madrid no replicará el esquema utilizado ante el Barcelona en octubre, encuentro en el que Sevilla obtuvo una victoria clara por 4-1. Según publicó el medio que dio seguimiento a sus dichos, el entrenador explicó que la preparación táctica requiere flexibilidad, ya que cada adversario plantea desafíos diferenciados tanto en defensa como en ataque. Almeyda enumeró distintas alternativas estratégicas disponibles según el tipo de jugadores que pueda disponer en el once titular: “Si tenemos delanteros rápidos arriba, plantearíamos un tipo de partido; si contamos con futbolistas hábiles en el juego aéreo, nuestra propuesta sería otra. También podemos priorizar la movilidad en el centro del campo si los recursos lo permiten”. El técnico recalcó que estas variables tácticas se discuten y asumen internamente entre cuerpo técnico y jugadores, en una apuesta por la adaptación constante, tal como recogió el medio.

El entrenador del Sevilla aprovechó la ocasión para referirse a Xabi Alonso, quien dirige actualmente al Real Madrid y ha sido objeto de críticas en semanas recientes. Según señaló Almeyda, los entrenadores comparten una profesión de máxima presión y desgaste, además de exigir una preparación exhaustiva antes de cada partido. Citado por el medio, añadió que “le ha dado mucho al Real Madrid y merece mis respetos”, solidarizándose con el técnico rival y la exigencia del puesto.

En uno de los tramos de la rueda de prensa, Almeyda fue consultado sobre la posibilidad de que Kylian Mbappé se convierta en el máximo goleador en un año natural, superando el récord de Cristiano Ronaldo al necesitar solo dos goles para alcanzar la marca. El técnico argentino manifestó que espera que el delantero francés no logre el hito ante Sevilla, aunque reconoció la potencia ofensiva del Real Madrid y manifestó que, a su juicio, el conjunto blanco cuenta actualmente con los tres mejores jugadores del mundo: Vinícius, Mbappé y Bellingham. “Cuando te enfrentas a los tres mejores del mundo, no sé qué medicina se usa porque están en la élite constantemente”, declaró el entrenador en la conferencia recogida por el medio.

Respecto al plan de partido, Almeyda expuso que Sevilla intentará apelar a todos sus herramientas disponibles para mantener un equilibrio entre defensa, presión y ataque, ajustándose según las fases del encuentro. Pidió la máxima implicación a sus futbolistas, sintetizando que “De verdad, necesitamos de todos”, según informó el medio.

Por último, la posible disponibilidad de Marcao, Orjan Nyland y Kike Salas constituye una novedad en la preparación del choque, ya que estos jugadores han completado entrenamientos grupales y están bajo evaluación para ingresar en la lista de viajeros. Este refuerzo en la plantilla se suma a las consideraciones tácticas y anímicas del entrenador, de cara a una cita en la que el Sevilla busca sobreponerse a los antecedentes y plantear una actuación que no ha logrado en el Bernabéu desde hace más de una década, tal como recuerda la cobertura del medio sobre la rueda de prensa de Almeyda.