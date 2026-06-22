El Ejército de Taiwán inicia maniobras militares para poner a prueba su "capacidad de combate"

El Ejército de Taiwán ha puesto en marcha este lunes un nuevo ciclo de cinco días de maniobras militares para poner a prueba su "capacidad de combate" a medida que aumenta la amenaza sobre una posible intervención de China, que considera el territorio una provincia más bajo su soberanía.

El Ministerio de Defensa taiwanés ha indicado que las actividades incluirán entrenamientos y maniobras por parte de las Fuerzas Armadas que se alargarán durante toda la semana. Los militares incluirán tácticas de "respuesta rápida" y despliegue militar.

Varias unidades de combate han comenzado ya a desplegarse en posiciones defensivas en toda la isla para simular la respuesta a una posible "invasión enemiga", según informaciones de la agencia de noticias CNA.

En Taoyuan, en el norte de la isla, se han desplegado varios vehículos blindados y unidades de comunicación militar. Las autoridades taiwanesas han hecho hincapié en que el objetivo es "fortalecer el mando y el control, además de la coordinación, la logística y las capacidades defensivas en general".

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Los vínculos entre China y la isla de Taiwán, a la que considera una provincia más bajo su soberanía, se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago.

Pekín ha dicho en reiteradas ocasiones que la independencia de Taiwán no será tolerada y que no descartarán el uso de la fuerza para impedir la secesión.