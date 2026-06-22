CSIC recibe el legado documental familiar del matemático Julio Rey Pastor, que incluye dos cartas de Albert Einstein

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha recibido una donación del legado documental y material del matemático español Julio Rey Pastor (1888-1962), realizada por su familia, a través de su nieta, María Rey Pastor.

La institución incorporará este conjunto a los fondos patrimoniales conservados por su Red de Bibliotecas y Archivos, según ha informado este lunes el CSIC.

Desde el punto de vista científico y patrimonial, el fondo presenta un especial valor por la diversidad y singularidad de las piezas conservadas. Entre ellas figuran dos cartas de Albert Einstein dirigidas a Julio Rey Pastor en 1920, así como correspondencia con distintas personalidades del ámbito matemático internacional.

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Este legado reúne 131 registros que incluyen documentación personal, académica y científica, además de materiales gráficos, publicaciones y diversos objetos.

Entre los documentos conservados destacan correspondencia con científicos e instituciones nacionales e internacionales, cuadernos de trabajo, borradores de textos y conferencias, fotografías, recortes de prensa, revistas con artículos de Julio Rey Pastor y siete volúmenes en microficha de The Works of Julio Rey Pastor, editados por Eduardo L. Ortiz.

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El legado incorpora asimismo una placa conmemorativa de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y prendas utilizadas por el matemático en actos académicos.

También incluye un abanico con versos manuscritos por el propio Julio Rey Pastor y otras personalidades destacadas de la intelectualidad y la medicina de la época como José Ortega y Gasset, Augusto Pi Suñer, y Leandro Cervera y Astor.

La donación posee una destacada relevancia científica, histórica e institucional, tanto por la relevancia de Julio Rey Pastor como una de las figuras fundamentales de las matemáticas españolas del siglo XX, como por su estrecha vinculación con la historia del CSIC como figura central en la creación en 1915 del Laboratorio y Seminario Matemático, creado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, entidad antecesora del CSIC.

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El legado aporta igualmente documentación que permite contextualizar la proyección pública de Rey Pastor, su participación en redes científicas transnacionales y la recepción de su figura en España y en Argentina, donde desarrolló buena parte de su trayectoria.

La incorporación de esta donación resulta especialmente relevante porque el CSIC conserva ya un Archivo Julio Rey Pastor en la Biblioteca Jorge Juan del Centro de Física Teórica y Matemáticas, procedente del antiguo Laboratorio y Seminario Matemático y del Instituto Jorge Juan de Matemáticas.

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Ese fondo previo contiene principalmente documentación correspondiente a su etapa más temprana. La nueva donación amplía de manera significativa dicha colección y permite completar el itinerario científico e institucional del matemático en etapas posteriores de su trayectoria.