Von der Leyen comunica a los líderes que la firma del acuerdo con Mercosur se pospone a enero

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado este jueves a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cumbre en Bruselas que la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur finalmente no se firmará este sábado, sino que ha sido aplazado al próximo enero.

Así se lo ha trasladado durante la cena que los líderes han dedicado a la geoeconomía y competitividad de la UE, según han informado fuentes europeas a Europa Press, en el curso de un Consejo Europeo que no llevaba este acuerdo en la agenda, pero que las presiones de Francia e Italia para retrasarlo han obligado a abordar.

