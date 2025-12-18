Maledon anota la canasta del millón de puntos en la Euroliga

El base del Real Madrid Théo Maledon fue el artífice de la canasta del millón de puntos de la historia de la Euroliga, durante el encuentro de la jornada 17 de la máxima competición continental de este jueves contra el Paris Basketball.

Maledon fue protagonista de la cifra redonda con sus primeros puntos en el partido antes del final del primer cuarto. El internacional francés entró en la historia de la Euroliga con el punto 1.000.000 cuando se cumplen 25 años de la primera canasta.

La competición se inauguró también en Madrid y, en aquel 2000, fue el croata Dino Radja quien anotó los primeros puntos de la Euroliga moderna, antigua Copa de Europa, jugando para el Olympiacos y contra el Real Madrid.