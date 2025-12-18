Lula se resigna y dar por hecho que no habrá acuerdo este fin de semana entre la UE y Mercosur

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, compartió que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, le pidió tiempo adicional para intentar convencer al sector agrícola italiano de las ventajas del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Según detalló Lula en una comparecencia desde el Palacio del Planalto, Meloni le transmitió que no se oponía al acuerdo y le solicitó paciencia de una semana, diez días o como máximo un mes, para trabajar en la búsqueda de apoyo entre los productores de su país. Este comentario de la mandataria italiana introduce un nuevo matiz en el proceso, que ya enfrentaba obstáculos significativos, principalmente por la postura del gobierno francés.

De acuerdo con el medio Europa Press, Lula manifestó este jueves que considera que la firma del tratado comercial entre los dos bloques no se concretará el sábado, durante la cumbre del Mercosur que se realizará en Foz de Iguazú. "Si no es posible ahora porque no está listo, tampoco puedo hacer nada", expresó el mandatario brasileño al abordar el estado de las negociaciones. Lula ha liderado durante este año los esfuerzos para que el acuerdo avanzara, aprovechando su rol en la presidencia 'pro tempore' del Mercosur.

Según informó Europa Press, el principal freno para la conclusión del pacto ha venido por parte de Francia, encabezada por el presidente Emmanuel Macron. Lula afirmó que siempre supo que Macron sería el obstáculo más difícil de sortear, al punto que sostuvo conversaciones sobre el tema con la esposa del mandatario francés. No obstante, el presidente brasileño señaló que "la novedad" fue la falta de apoyo de Meloni, quien le habría asegurado que "no está en contra del acuerdo" y que tenía la convicción de poder persuadir a los agricultores italianos para que lo aceptaran.

Lula remarcó, según publicó Europa Press, que aunque Brasil no tendría "mucho que perder" en los sectores agrícola y ganadero, respeta el derecho de los franceses a tomar decisiones que consideren apropiadas para su economía y sus intereses. Además, sostuvo que el bloque sudamericano ha realizado "muchas más concesiones" durante el largo proceso de diálogo, que inició hace casi tres décadas.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, cuya negociación lleva veintiséis años, podría beneficiar a ambas regiones, según insiste el presidente brasileño. "Es un acuerdo que incluye a 722 millones de seres humanos, 22 billones de dólares, una respuesta de supervivencia, una oportunidad para mantener vivo el multilateralismo (…) Por eso es importante", declaró Lula durante la rueda de prensa. Destacó la relevancia del tratado no solo en términos comerciales, sino también políticos, subrayando su potencial para fortalecer el multilateralismo y las relaciones internacionales entre ambos bloques.

Mientras tanto, el Parlamento Europeo aprobó, el martes de esta semana, nuevas medidas orientadas a la protección del sector agropecuario comunitario. Este aspecto ha sido central en el debate europeo sobre la viabilidad del acuerdo, ya que diversos países han manifestado preocupación acerca de la competencia de productos agrícolas y ganaderos provenientes de países sudamericanos.

El camino hacia la firma definitiva requiere que el Consejo Europeo, reunido este jueves y viernes, refrende el acuerdo para luego votar el texto en la misma semana. Si las instancias institucionales lo aprueban, la firma podría haberse producido en la cumbre del Mercosur el sábado. Sin embargo, las posiciones de Francia e Italia han demorado este resultado.

Europa Press detalló que las expectativas brasileñas giraban en torno a lograr el entendimiento antes de cerrar el año, contando con el impulso diplomático de Lula y su administración. A pesar de los esfuerzos y de la disposición del Mercosur para aceptar nuevas condiciones, el pacto parece momentáneamente estancado, al menos hasta que Italia y Francia definan su apoyo o rechazo final.

La postura del gobierno francés, orientada por la preocupación respecto a la protección de su sector rural, y la reciente vacilación italiana, influyen en el equilibrio de voluntades en el bloque europeo. Lula aseguró que llevó el mensaje de Meloni a sus colegas del Mercosur y que propondrá analizar, en conjunto, los próximos pasos a seguir ante la solicitud italiana de postergar la decisión.

En todo momento, el presidente de Brasil subrayó la esperanza de un avance próximo. "La esperanza es lo último que se pierde", concluyó en su intervención, afirmando que, aunque el acuerdo no se concrete inmediatamente, persistirá la intención de alcanzar un consenso futuro que permita materializar el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur.