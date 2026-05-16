Smalley llega líder a la última ronda con Rahm a dos golpes y en crecimiento

Chicago (EE.UU.), 16 may (EFE).- El estadounidense Alex Smalley se quedó solo al mando del Campeonato de la PGA este sábado con un acumulado de seis bajo par y dos golpes de ventaja sobre el español Jon Rahm, que firmó una tercera ronda de 67 golpes.

En el difícil campo del Aronimink Golf Club, ubicado en las afueras de Filadelfia (Estados Unidos), Smalley aguantó la presión y entregó una tarjeta de 68 golpes, dos bajo par, para reforzar un liderato que hasta el viernes compartía con su compatriota Maverick McNealy.

PUBLICIDAD

Smalley vivió una tercera ronda marcada por altibajos, pero consiguió acabarla con siete birdies por cinco bogeys.

Le persigue Jon Rahm y un grupo de otros cuatro golfistas: el sueco Ludvig Aberg, el alemán Matti Schmid, el canadiense Nick Taylor y el británico Aaron Rai, todos con -4.

PUBLICIDAD

Rahm, que puede entregar al golf español el primer 'Grand Slam' en el circuito PGA, había comenzado el torneo con una ronda de 69 golpes, uno bajo par, y otra de 70, par.

Rahm cometió dos errores en la tercera ronda, un bogey en el undécimo hoyo y otro en el decimoctavo, y logró cinco birdies, en el primero, el quinto, el noveno, el decimoquinto y el decimosexto.

PUBLICIDAD

Estropeó parcialmente su vuelta en el último hoyo, cuando falló dos 'putt' que le hicieron pasar de las opciones de birdie al bogey.

Siguen en la pelea el norirlandés Rory McIlroy, reciente campeón del Masters de Augusta, que sigue en crecimiento tras comenzar su torneo con un cuatro sobre par.

PUBLICIDAD

Entregó este sábado una tarjeta de 66 impactos, cuatro bajo par, fruto de seis birdies por dos bogeys.

El norirlandés sigue en la pelea por la victoria del torneo con un acumulado de tres bajo par y está empatado con Xander Schauffele, Patrick Reed y Maverick McNealy, que era colíder el viernes.

PUBLICIDAD

A cuatro impactos de Smalley está el chileno Joaquín Niemann, que este sábado sumó un brillante -4, empatado con Hideki Matsuyama y un Justin Rose que reaccionó con un magnífico cinco bajo par.

El estadounidense Scottie Scheffler, defensor del título, vivió una ronda complicada, en la que se le atragantó repetidamente el 'putt'.

PUBLICIDAD

Acabó con 71 golpes, uno sobre par, con dos birdies por tres bogeys, el último de los cuales en el decimoctavo hoyo. Tiene un acumulado de -1 que le obligará a remontar el domingo si quiere mantener el cetro de campeón.

Junto a Scheffler está el español David Puig, que este sábado entregó una tarjeta de 71 impactos, uno sobre par. Tuvo seis bogeys, pero también sumó tres birdies y un eagle.

PUBLICIDAD

Puig había sido protagonista el viernes cuando logró un -3.

Más lejos se encuentra el venezolano Jhonattan Vegas, que tiene una acumulado de tres sobre par. Sin embargo, Vegas firmó una ronda positiva este sábado, con 69 golpes, uno bajo par.

PUBLICIDAD

El Campeonato de la PGA terminará este domingo con la cuarta y última ronda. EFE

Chicago (EE.UU.), 16 may (EFE).- El español Jon Rahm firmó este sábado una ronda de 67 golpes, tres bajo par, para aumentar la presión por el liderato en el Campeonato de la PGA con un acumulado de -4.

En el difícil campo del Aronimink Golf Club, ubicado en las afueras de Philadelphia (Estados Unidos), Rahm llegó al decimoctavo hoyo empatado momentáneamente con el británico Aaron Rai con un total de -5, pero falló dos veces con el 'putt' y terminó su ronda con un bogey.

Cuando Rahm terminó la tercera vuelta, varios favoritos seguían compitiendo, entre ellos Scottie Scheffler o el líder provisional Rai.

El de Barrika, que puede entregar al golf español el primer 'Grand Slam' en el circuito PGA, había comenzado el torneo con una ronda de 69 golpes, uno bajo par, y otra de 70, par.

Rahm cometió dos errores en la tercera ronda, un bogey en el undécimo hoyo y otro en el decimoctavo, y logró cinco birdies, en el primero, el quinto, el noveno, el decimoquinto y el decimosexto.

También brilló Rory McIlroy en la tercera ronda, acabada con una tarjeta de 66 impactos, cuatro bajo par, fruto de seis birdies por dos bogeys.

El norirlandés sigue en la pelea por la victoria del torne con un acumulado de tres bajo par, pese a comenzar el jueves con cuatro sobre par.

El Campeonato de la PGA concluirá este domingo con la cuarta y última vuelta.