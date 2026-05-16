Bulgaria gana por primera vez Eurovisión en una edición marcada por el boicot a Israel

Viena, 17 may (EFE).- Bulgaria ha dado la sorpresa este sábado al ganar por primera vez el Festival de Eurovisión con 'Bangaranga', una festiva canción interpretada por la cantante Dara y con la que el país ha regresado a un certamen en el que llevaba tres años ausente por problemas económicos, en una edición marcada por la polémica presencia de Israel, que quedó segundo.

El voto del público confirmó el veredicto que los jurados profesionales habían emitido, colocando al país en primera posición y elevó su puntuación total a 516.

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Israel, por contra, vio como el octavo puesto inicial dado por los jurados se convirtió en una segunda posición con 343 puntos gracias al masivo apoyo del voto del público, en una repetición de lo sucedido el año pasado.

Dara, la ganadora del certamen, definió minutos antes de anunciarse el resultado que el título de su canción, 'Bangaranga' "significa el momento en que decides vivir tu amor y no tu miedo". EFE

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