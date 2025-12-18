Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen hasta las 224.000 solicitudes

California sumó 14.258 nuevos beneficiarios de subsidios por desempleo en la última semana analizada, liderando así el aumento registrado en el país. A este incremento se sumaron los casos de Illinois, que reportó 11.074 personas adicionales en el sistema de apoyo, y de Nueva York, donde se añadieron 10.346 personas más, según el informe publicado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El reporte del organismo oficial también consignó que, durante la semana finalizada el 6 de diciembre, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a 224.000, lo que implica una disminución de 13.000 casos respecto a la semana anterior.

El Departamento de Trabajo detalló que el número total de beneficiarios de las prestaciones por desempleo alcanzó los 1,897 millones. Esta cifra supuso un aumento de 67.000 personas en comparación con el reporte de una semana antes, cuando se registraron 1,830 millones de beneficiarios. Al comparar esta cifra con el mismo periodo de 2024, se observa que había entonces 1,862 millones de personas acogidas a estos programas, lo que evidencia un crecimiento anual en el número de receptores activos.

El informe del Departamento de Trabajo subrayó que la variación en la cantidad de perceptores refleja diferencias significativas según cada estado. Texas registró un aumento de 8.206 beneficiarios, y Georgia añadió 6.333 casos. Estos crecimientos contrastaron con la evolución en otros territorios, donde la tendencia fue opuesta. Rhode Island reportó una disminución de 82 solicitudes, Nebraska contabilizó 65 menos, Vermont 16 menos y Delaware registró una reducción de tres beneficiarios.

En cuanto a las tasas de desempleo cubierto por estos subsidios, Washington se ubicó a la cabeza con un 2,5%. Nueva Jersey alcanzó un 2,4%, mientras California se situó en el 2,3%. Minnesota presentó un 2,2% y Massachusetts un 2,1%. Puerto Rico y Rhode Island se establecieron ambos en el 2%, seguidos por Alaska y Oregón, cuya tasa de cobertura por desempleo llegó al 1,9% en cada estado. Finalmente, Nevada y Nueva York alcanzaron un 1,8%, siempre según los datos recogidos en el informe semanal divulgado por el Departamento de Trabajo.

El reporte elaborado por el Departamento de Trabajo también puso de manifiesto la dinámica heterogénea de las solicitudes y el ritmo del acceso a la protección económica entre distintas regiones. Estas fluctuaciones ilustran el impacto de los cambios en el mercado laboral de cada estado y la eficacia de los programas estatales y federales para enfrentar la variabilidad en el empleo. Según consignó el Departamento de Trabajo, las diferencias regionales persisten tanto en la evolución de las solicitudes iniciales como en el nivel total de beneficiarios, lo que permite observar contrastes en la recuperación económica y en el acceso a las ayudas públicas.

Los datos más recientes reflejan que la reducción en las nuevas peticiones coincide con un incremento simultáneo en el número de beneficiarios activos. Según informó el Departamento de Trabajo, esta tendencia muestra cómo algunos mercados laborales recuperan ritmo y dinamismo, mientras en otros crece la demanda de respaldo económico ante la dificultad para encontrar empleo. La información divulgada por el organismo proporciona una perspectiva detallada sobre las tendencias nacionales y estatales, y permite observar cómo cada territorio ajusta sus respuestas a los desafíos del desempleo.

La publicación semanal realizada por el Departamento de Trabajo aporta detalles sobre el comportamiento en los distintos estados y regiones, haciendo posible identificar tanto las áreas con mayor presión en el sistema de subsidios como aquellas donde la reducción de solicitudes denota una mejora relativa. Este seguimiento semanal constituye un indicador relevante para comprender la situación de los trabajadores desempleados y para evaluar la capacidad de los programas de protección social frente a los cambios en la actividad productiva y las condiciones económicas de Estados Unidos.