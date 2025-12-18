Agencias

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen hasta las 224.000 solicitudes

California, Illinois y Nueva York encabezan el aumento de beneficiarios, mientras el informe oficial expone variaciones estatales y refleja cambios en el acceso a ayudas económicas, junto a un notable descenso en las peticiones registradas respecto a semanas previas

Guardar

California sumó 14.258 nuevos beneficiarios de subsidios por desempleo en la última semana analizada, liderando así el aumento registrado en el país. A este incremento se sumaron los casos de Illinois, que reportó 11.074 personas adicionales en el sistema de apoyo, y de Nueva York, donde se añadieron 10.346 personas más, según el informe publicado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El reporte del organismo oficial también consignó que, durante la semana finalizada el 6 de diciembre, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a 224.000, lo que implica una disminución de 13.000 casos respecto a la semana anterior.

El Departamento de Trabajo detalló que el número total de beneficiarios de las prestaciones por desempleo alcanzó los 1,897 millones. Esta cifra supuso un aumento de 67.000 personas en comparación con el reporte de una semana antes, cuando se registraron 1,830 millones de beneficiarios. Al comparar esta cifra con el mismo periodo de 2024, se observa que había entonces 1,862 millones de personas acogidas a estos programas, lo que evidencia un crecimiento anual en el número de receptores activos.

El informe del Departamento de Trabajo subrayó que la variación en la cantidad de perceptores refleja diferencias significativas según cada estado. Texas registró un aumento de 8.206 beneficiarios, y Georgia añadió 6.333 casos. Estos crecimientos contrastaron con la evolución en otros territorios, donde la tendencia fue opuesta. Rhode Island reportó una disminución de 82 solicitudes, Nebraska contabilizó 65 menos, Vermont 16 menos y Delaware registró una reducción de tres beneficiarios.

En cuanto a las tasas de desempleo cubierto por estos subsidios, Washington se ubicó a la cabeza con un 2,5%. Nueva Jersey alcanzó un 2,4%, mientras California se situó en el 2,3%. Minnesota presentó un 2,2% y Massachusetts un 2,1%. Puerto Rico y Rhode Island se establecieron ambos en el 2%, seguidos por Alaska y Oregón, cuya tasa de cobertura por desempleo llegó al 1,9% en cada estado. Finalmente, Nevada y Nueva York alcanzaron un 1,8%, siempre según los datos recogidos en el informe semanal divulgado por el Departamento de Trabajo.

El reporte elaborado por el Departamento de Trabajo también puso de manifiesto la dinámica heterogénea de las solicitudes y el ritmo del acceso a la protección económica entre distintas regiones. Estas fluctuaciones ilustran el impacto de los cambios en el mercado laboral de cada estado y la eficacia de los programas estatales y federales para enfrentar la variabilidad en el empleo. Según consignó el Departamento de Trabajo, las diferencias regionales persisten tanto en la evolución de las solicitudes iniciales como en el nivel total de beneficiarios, lo que permite observar contrastes en la recuperación económica y en el acceso a las ayudas públicas.

Los datos más recientes reflejan que la reducción en las nuevas peticiones coincide con un incremento simultáneo en el número de beneficiarios activos. Según informó el Departamento de Trabajo, esta tendencia muestra cómo algunos mercados laborales recuperan ritmo y dinamismo, mientras en otros crece la demanda de respaldo económico ante la dificultad para encontrar empleo. La información divulgada por el organismo proporciona una perspectiva detallada sobre las tendencias nacionales y estatales, y permite observar cómo cada territorio ajusta sus respuestas a los desafíos del desempleo.

La publicación semanal realizada por el Departamento de Trabajo aporta detalles sobre el comportamiento en los distintos estados y regiones, haciendo posible identificar tanto las áreas con mayor presión en el sistema de subsidios como aquellas donde la reducción de solicitudes denota una mejora relativa. Este seguimiento semanal constituye un indicador relevante para comprender la situación de los trabajadores desempleados y para evaluar la capacidad de los programas de protección social frente a los cambios en la actividad productiva y las condiciones económicas de Estados Unidos.

Temas Relacionados

DesempleoEstados UnidosDepartamento de TrabajoCaliforniaNueva YorkSubsidio por desempleoIllinoisBeneficiariosMercado laboralSolicitudesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El padre del precandidato Uribe Turbay acusa a Petro de "responsable político" de la muerte de su hijo

En un mensaje publicado en X, Miguel Uribe Londoño atribuyó al mandatario la responsabilidad política por el asesinato de su hijo, luego de que Gustavo Petro respondiera a las acusaciones relacionadas con presuntas presiones internas en Centro Democrático

El padre del precandidato Uribe

Madrid acoge a 106 menores no acompañados solicitantes de asilo y pide al Gobierno hacerse cargo tras sentencia del TS

Fuentes autonómicas informaron que tras el fallo del Tribunal Supremo, el Ejecutivo debe asumir la custodia de los jóvenes sin familia y velar por su bienestar, tras años de críticas por políticas migratorias insuficientes según autoridades locales

Madrid acoge a 106 menores

Zelenski descarta cambiar la Constitución de Ucrania para renunciar a su entrada en la OTAN

Bajo fuerte presión internacional, el presidente ucraniano recalcó en Bruselas que solo la ciudadanía tiene potestad para decidir cambios constitucionales, reiterando que ningún gobierno extranjero ni demandas rusas definirán el rumbo estratégico nacional sobre alianzas defensivas

Zelenski descarta cambiar la Constitución

La Eurocámara votará en enero el préstamo de reparaciones para Ucrania si la UE acuerda el uso de activos rusos

Roberta Metsola advirtió que el Parlamento Europeo está listo para avanzar con rapidez en una ayuda clave a Kiev, pendiente de que los líderes comunitarios den luz verde al uso de fondos bloqueados de Moscú durante la cumbre en Bruselas

Infobae

Accenture gana 1.884 millones en su primer trimestre fiscal, un 2,9% menos, y recorta ligeramente previsiones

La multinacional tecnológica prevé incrementos modestos en facturación y revisa a la baja el beneficio por acción para el ejercicio, mientras los contratos ligados a inteligencia artificial impulsan la actividad, según señaló la consejera delegada Julie Sweet

Accenture gana 1.884 millones en