La SEMDOR alerta de que hasta dos tercios de las personas con esclerosis múltiple sufren dolor

El impacto del dolor en la vida cotidiana de quienes padecen esclerosis múltiple se extiende más allá del síntoma físico, afectando áreas como el sueño, la movilidad y la calidad de vida en general. El medio informó que, según la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR), registrar de manera periódica tanto la presencia e intensidad del dolor como sus efectos cotidianos permite ajustar los tratamientos y favorece la toma de decisiones compartidas. SEMDOR resaltó la importancia de integrar este seguimiento en la práctica clínica para evitar el infratratamiento y fomentar la continuidad asistencial, lo que implicaría mejoras sustanciales para los afectados por esta enfermedad neurológica.

De acuerdo con SEMDOR, hasta dos tercios de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple llegan a experimentar dolor de diversa intensidad, una prevalencia que resalta la frecuencia de este síntoma. Sin embargo, señalaron que muchas veces el dolor permanece sin valorarse en las consultas médicas, lo que dificulta tanto su diagnóstico como su manejo adecuado. El medio especificó que la Sociedad ha llamado a incorporar de manera sistemática el dolor como un signo clínico rutinario, debiendo evaluarse en cada visita médica. SEMDOR indica que la intervención no debería limitarse únicamente a la analgesia, sino que también habría que considerar otros ámbitos de la vida de los pacientes, incluyendo aquellos aspectos relacionados con la funcionalidad y el bienestar.

Sobre las distintas manifestaciones del dolor, la Sociedad ha descrito varias formas que se presentan en la esclerosis múltiple. Según datos publicados por SEMDOR, el dolor neuropático, causado por lesiones en el sistema nervioso, afecta al 26,8 % de los pacientes, conforme a un metaanálisis citado por la entidad. Además, el dolor musculoesquelético, vinculado con la inmovilidad, la espasticidad o alteraciones posturales, es otra manifestación frecuente. Una de las variantes más características y de gran impacto es la neuralgia del trigémino, que se manifiesta con episodios intensos en la zona facial y cuya prevalencia alcanza el 3,4 % entre los afectados por esclerosis múltiple, de acuerdo con una revisión sistemática referida por el medio; esta frecuencia supera notablemente a la registrada en la población general.

Luis Miguel Torres, presidente de SEMDOR, declaró en el comunicado reproducido por el medio: “La esclerosis múltiple es la enfermedad de las mil caras, y el dolor es una de las más frecuentes, pero también una de las más ignoradas. Si no se pregunta y no se mide, no existe en la historia clínica. Y lo que no existe, no se trata”. El especialista enfatizó la prioridad de incorporar el control del dolor en cada consulta como parte esencial del seguimiento integral del paciente.

En el marco del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, SEMDOR presentó propuestas orientadas a la mejora de la atención de este síntoma. El medio detalló que la Sociedad sugiere avanzar hacia intervenciones concretas y normalizar los procedimientos para detectar y clasificar el dolor en cada consulta. Recomendaron incluir cuestiones breves y estructuradas sobre el dolor tanto en Neurología como en Atención Primaria, y que, en los casos de dolor neuropático, se utilicen herramientas diagnósticas validadas junto a una valoración clínica precisa. El objetivo principal de esta estrategia, según SEMDOR, radica en identificar tempranamente el dolor y evitar tanto la cronificación como la discapacidad asociada.

La coordinación entre los diferentes recursos sanitarios constituye un pilar de las recomendaciones de SEMDOR. Según consignó el medio, la Sociedad propuso la instauración de rutas de derivación y circuitos asistenciales coordinados entre especialidades como Neurología, Atención Primaria, Unidades del Dolor, Rehabilitación o Fisioterapia, así como Enfermería, Psicología y Farmacia. Estos circuitos deberían contemplar criterios de derivación comunes y tiempos de respuesta claramente establecidos, adaptándose a las necesidades particulares de cada paciente. SEMDOR destacó que algunas personas con esclerosis múltiple pueden presentar más de un tipo de dolor, de modo que la coordinación entre profesionales contribuye a evitar duplicidades innecesarias y optimiza los resultados clínicos.

En lo que respecta a las guías clínicas vigentes, SEMDOR recordó que el dolor neuropático requiere atención especializada y derivación a servicios concretos según las mejores recomendaciones basadas en evidencia científica. También sostuvieron que la identificación y abordaje de componentes musculoesqueléticos asociados a espasticidad e inmovilidad resultan fundamentales para conservar la capacidad funcional del paciente el mayor tiempo posible.

La medición sistemática y el seguimiento continuo constituyen otra de las líneas estratégicas recomendadas por SEMDOR para abordar el dolor en la esclerosis múltiple. Según publicó el medio, la Sociedad animó a registrar de manera periódica no solamente la presencia e intensidad del dolor, sino también su impacto sobre el sueño, la movilidad y la calidad de vida general, de modo que pueda ajustarse la estrategia terapéutica dependiendo de la evolución y la tolerancia individual. Este tipo de seguimiento se concibe por SEMDOR como una medida clínica que, más allá de su objetivo de control, mejora la toma de decisiones entre médicos y pacientes.

En palabras del presidente de SEMDOR, reproducidas por el medio: “En el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, nuestra reivindicación es clara: que el dolor deje de ser un ‘síntoma invisible’. Con evidencia, equipos y seguimiento, se puede mejorar mucho”.