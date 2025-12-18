Agencias

Google lanza Gemini 3 Flash con rendimiento avanzado para tareas cotidianas, mayor velocidad y menor coste

Google ha lanzado su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) Gemini 3 Flash, que acerca el razonamiento avanzado de Gemini 3 s una versión más rápida y con menor coste, pensada para agilizar tareas cotidianas y flujos de trabajo agénticos, ya disponible de forma gratuita en la 'app' de Gemini.

Tras lanzar su último modelo Gemini 3 el pasado mes de noviembre, con las versiones avanzadas Gemini 3 Pro y Gemini 3 Deep Think, el gigante tecnológico ha ampliado la familia de modelos con la versión Flash, que mantiene el razonamiento de nivel profesional de Gemini 3, combinado con la latencia, eficiencia y coste propios de la versión Flash.

Como resultado, Google ha asegurado que Gemini 3 Flash no solo facilita las tareas del día a día de los usuarios, ofreciendo resultados con mayor velocidad y mejor comprensión, sino que también se posiciona como "el mejor modelo" de la compañía para ejecutar flujos de trabajo agénticos, como ha explicado en un comunicado en su blog.

Este rendimiento mejorado se puede ver en los resultados de las pruebas de referencia aportados por la compañía, donde Gemini 3 Flash supera a los modelos de las anteriores generaciones de Google, incluido Gemini 2.5 Pro.

Por ejemplo, ha demostrado un alto rendimiento en pruebas de razonamiento y conocimiento de nivel doctoral, como GPQA Diamond donde ha obtenido un resultado de 90,4 por ciento. Igualmente, en el Humanity's Last Exam, que mide el nivel del modelo en más de 2.500 preguntas de nivel experto en múltiples temas, ha obtenido un 33,7 por ciento, rivalizando con otros modelos de vanguardia más amplios.

Además, también logra superar a modelos de otras compañías del sector en algunos parámetros, como es el caso del modelo presentado recientemente GPT-5.2 de OpenAI, al que adelanta en el entendimiento y razonamiento multimodal MMMU-Pro con u 81,2 por ciento frente a un 79,5 por ciento.

Estas capacidades multimodales mejoradas se reflejan en que ofrece mejores resultados en tareas de análisis de vídeo, extracción de datos y preguntas y respuestas visuales más complejas.

Teniendo todo ello en cuenta, Google ha subrayado cómo su nuevo modelo demuestra que la velocidad y la escalabilidad "no tienen por qué ir en detrimento de la inteligencia". Esto se debe a su alta eficiencia, ya que "puede modular su capacidad de pensamiento".

Es decir, puede pensar durante más tiempo para casos de uso más complejos, así como emplear menos procesamiento para tareas más sencillas, como ha detallado Google, utilizando hasta un 30 por ciento menos de tokens en promedio que Gemini 2.5 Pro para completar tareas cotidianas con precisión. Todo ello, se lleva a cabo con un precio mucho menor que los modelos avanzados.

Con todo, el nuevo modelo Gemini 3 Flash ya está disponible para todos los usuarios como el modelo predeterminado en la 'app' de Gemini y reemplazando a 2.5 Flash. Por tanto, ya se puede comenzar a utilizar de forma gratuita. Asimismo, la compañía ha matizado que Gemini 3 Flash también está comenzando a implementarse como el modelo predeterminado para el Modo IA en la experiencia de Búsqueda.

