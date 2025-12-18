Facebook prueba a cerrar tras una suscripción de pago la posibilidad de compartir enlaces a contenidos externos

Meta ha realizado cambios en la gestión de publicaciones externas en Facebook que afectan de manera directa a creadores de contenido y empresas no suscritos al servicio Meta Verified. Según reportó Engadget, la compañía ha comenzado a probar un sistema que restringe a solo dos enlaces al mes la posibilidad de compartir contenido externo en publicaciones orgánicas para quienes no cuentan con esta suscripción de pago. La empresa argumenta que este ajuste busca medir si permitir mayor volumen de enlaces añade valor para los suscriptores verificados de la plataforma.

El medio Engadget informó que Meta comunicó esta medida a través de un aviso dirigido a los creadores de contenido incluidos en el experimento, quienes utilizan páginas o poseen un perfil profesional. La restricción no contempla enlaces a sitios afiliados, enlaces a otros servicios pertenecientes a Meta ni enlaces en los comentarios. Por lo tanto, la limitación se concentra en la cantidad de publicaciones orgánicas con enlaces externos que pueden realizar los perfiles afectados.

Matt Navarra, analista citado por Engadget, compartió detalles sobre la naturaleza y el alcance de la prueba. El medio detalló que actualmente la medida se está aplicando solo a un grupo reducido de creadores de contenido y empresas. Facebook, en declaraciones recogidas por Engadget, explicó que su objetivo es analizar el valor que los usuarios dan a la función de compartir enlaces bajo el esquema de suscripción verificada. Un portavoz de la compañía expresó: “Esta es una prueba limitada para comprender si la posibilidad de publicar un mayor volumen de publicaciones con enlaces aporta valor adicional a los suscriptores verificados de Meta”.

La modificación en el acceso a la función de compartir enlaces altera el alcance de quienes emplean Facebook como herramienta para generar tráfico hacia sus propios sitios web. Engadget señaló que la medida repercute especialmente en editores de medios, empresas y creadores de contenido que utilizan la red social para promover negocios y ampliar su audiencia. Facebook, a través de Meta, mantiene el control de cómo los usuarios pueden dirigir tráfico fuera de sus plataformas, incentivando la suscripción a Meta Verified para superar las restricciones impuestas a las cuentas gratuitas o no verificadas.

Meta Verified, como explicó Engadget, constituye un servicio de suscripción dirigido tanto a creadores de contenido como a empresas. Al suscribirse, el perfil recibe una insignia azul que certifica su autenticidad y busca ofrecer confianza adicional entre los usuarios de la red social. Esta suscripción incluye, además, funciones avanzadas como protecciones adicionales contra la suplantación de identidad, acceso a soporte técnico priorizado y ciertos privilegios adicionales, como la posibilidad de incluir más enlaces en las publicaciones.

Según lo informado por Engadget, la medida refleja el esfuerzo de Meta por experimentar con alternativas de monetización y diferenciar las prestaciones entre perfiles verificados y no verificados. El modelo de Meta Verified pretende incentivar a los usuarios más activos y a quienes basan su actividad en la promoción externa a considerar la suscripción como una vía para mantener la libertad de enlaces en sus publicaciones.

Asimismo, Engadget subraya que la actual fase de prueba no es definitiva y solo involucra a una cantidad limitada de cuentas seleccionadas. La compañía no ha informado sobre una posible expansión de la iniciativa ni ha precisado una fecha de finalización del experimento. Dependiendo de los resultados, Meta podría decidir ampliar, modificar o descartar la restricción.

En este contexto, los principales afectados incluyen a quienes utilizan Facebook con fines profesionales y requieren compartir más de dos enlaces mensuales a contenidos externos en publicaciones orgánicas. Engadget señala que, al margen de la prueba, los comentarios, los enlaces a contenidos dentro de la familia Meta (como Instagram o Messenger) y los enlaces afiliados no están cubiertos por la restricción, lo que delimita el impacto de la medida en ciertos flujos de interacción en la plataforma.

La decisión se enmarca en una tendencia más amplia de plataformas digitales hacia la implementación de servicios premium que ofrezcan ventajas adicionales frente a las cuentas estándar. Engadget destacó que estas estrategias buscan no solo nuevas fuentes de ingresos, sino también reforzar la confianza y la seguridad en las plataformas a través de la verificación de perfiles, un aspecto que Meta enfatizó al describir las funcionalidades de Meta Verified.

El seguimiento de la evolución de esta iniciativa y la respuesta de los usuarios será clave para determinar el futuro de las restricciones y la posible adopción más generalizada del sistema de suscripción. Mientras tanto, Facebook continúa evaluando el impacto de la medida sobre el ecosistema de creadores y empresas presentes en la red social, según detalló Engadget.