El Teatro Real ofrece su Gala de Navidad, con el primer recital del tenor Xabier Anduaga

El Teatro Real celebra este jueves, a las 19.30 horas, la octava edición de la Gala de Navidad, con el primer recital del tenor Xabier Anduaga en el escenario junto al pianista Maciej Pikulski.

El recital articula un variado panorama del repertorio vocal europeo de la segunda mitad del siglo XIX a la primera de la mitad del XX, explorando diversas tradiciones musicales -la italiana, la alemana y la francesa- y culminando con una pincelada del género lírico español.

El programa ofrece una visión estilística de la evolución del canto romántico e inmediatamente posterior, lo que permitirá a Anduaga exhibir su versatilidad interpretativa, capaz de transitar desde la sensibilidad íntima del lied y la mélodie hasta la expresividad teatral de la ópera y la zarzuela. La presencia constante del piano acompaña y potencia este recorrido, ya sea como sostén armónico y partícipe cómplice del discurso cantado, o como protagonista virtuoso, como en las páginas de Liszt.

El tenor español ha protagonizado cinco óperas en el Teatro Real de gran importancia, como 'Viva la mamma' (2021), 'Lakmé' y 'La sonnambula' (2022), 'Rigoletto' (2023) y 'La traviata' (2025). El Real destaca a Anduaga por ser uno de los tenores más destacados del panorama lírico internacional y, pese a su juventud, se ha consolidado como un intérprete de referencia en el repertorio belcantista.

"El timbre luminoso y homogéneo de su voz, de gran proyección y con un registro agudo firme y resonante, le permite afrontar con solvencia roles de alta exigencia técnica y también de gran musicalidad e intimismo", afirma el Real.

