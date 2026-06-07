La Policía de Malasia remite a la Fiscalía la investigación sobre el exjefe de Anticorrupción Azam Baki

La Policía de Malasia ha dado por finalizadas las investigaciones sobre dos casos vinculados al excomisario jefe de la Comisión Anticorrupción del país (MACC), Azam Baki, y ha trasladado la documentación correspondiente a la Fiscalía General para que determine los siguientes pasos a seguir.

Según ha informado el diario malasio 'New Straits Times', los expedientes fueron remitidos al Ministerio Público el pasado 4 de junio. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han permanecido a la espera de instrucciones adicionales por parte de las autoridades judiciales.

PUBLICIDAD

El director del Departamento de Investigación Criminal de Bukit Aman, M. Kumar, ha confirmado al citado medio que los informes ya han sido entregados a la Fiscalía y que el procedimiento se encuentra ahora en manos de este organismo.

Por su parte, Azam ha explicado al periódico que compareció ante los investigadores cuando fue requerido y que colaboró plenamente durante el desarrollo de las pesquisas.

La investigación en cuestión fue abierta tras dar el Gobierno malasio 'luz verde' a las pesquisas a raíz de las conclusiones de un Comité Especial de Investigación. La decisión llegó tras las informaciones publicadas por Bloomberg sobre una supuesta "mafia empresarial" integrada por destacados empresarios y funcionarios de la Comisión Anticorrupción de Malasia, presuntamente implicados en maniobras para apartar a ejecutivos y hacerse con el control de empresas.

PUBLICIDAD

Más concretamente, el exresponsable de la MACC se encuentra en el centro de la mirada pública desde la publicación, el pasado mes de febrero, de dos informaciones de la mencionada agencia de noticias. Una de ellas señalaba que mantenía participaciones en una compañía de servicios financieros cuyo valor superaría el limite autorizado para los empleados públicos.

La segunda información recogía acusaciones sobre una presunta colaboración entre un grupo de empresarios y funcionarios de la agencia anticorrupción para ejercer presión sobre directivos empresariales y favorecer su salida de determinadas compañías.

Pese a que tanto Azam como la Comisión Anticorrupción de Malasia rechazaron de forma categórica las acusaciones contenidas en dichas publicaciones, el gabinete ordenó una investigación específica sobre estas participaciones a cargo de un panel de altos funcionarios encabezado por el fiscal general.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando la Policía señaló --en el marco de esas pesquisas-- que el caso estaba siendo analizado por la Unidad de Investigación Criminal Clasificada por posibles intentos de desestabilizar el Gobierno y sabotear la estabilidad nacional. El inspector general de Policía, Mohd Jalid, indicó que las investigaciones se desarrollaban al amparo del artículo 124B del Código Penal, relativo a actividades perjudiciales para la democracia parlamentaria.

La controversia coincidió con el relevo al frente de la MACC. Las autoridades designaron al juez retirado Abdul Halim Aman como nuevo comisionado jefe del organismo en sustitución de Azam, una decisión anunciada en medio de la creciente atención pública sobre el caso y de protestas convocadas en Kuala Lumpur para reclamar actuaciones contra el entonces responsable anticorrupción.

PUBLICIDAD