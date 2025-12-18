El sistema modular LG Sound Suite estrena la primera barra de sonido con Dolby Atmos FlexConnect

LG Electronics pretende llevar la experiencia de cine a casa con el sistema de audio modular LG Sound Suite, que cuenta con la primera barra de sonido con Dolby Atmos FlexConnect, que ofrece un sonido envolvente que se adapta a cualquier distribución de la sala.

LG Sound Suite es la respuesta de LG a la demanda de sistemas de audio que permitan aprovechar en casa la tecnología de sonido cinematográfico Dolby Atmos que ya ofrecen las plataformas de contenidos en 'streaming' en películas, programas y deportes.

Este sistema modular utiliza la conectividad Bluetooth y WiFi para emparejar los distintos dispositivos que lo forman, con un ajuste basado en inteligencia artificial, que se adapta a cualquier configuración de hogar. Todos los componentes de LG Sound Suite cuentan con altavoces Peerless.

En el centro de este sistema se encuentra la barra de sonido H7, "la primera del mundo con Dolby Atmos FlexConnect", como ha destacado LG en una nota de prensa. Esta tecnología combina el sistema de sonido del televisor con altavoces inalámbricos accesorios para ofrecer una experiencia envolvente.

La barra de sonido H7 funciona con cualquier televisor a través de HDMI y cuenta con el procesador Alpha 11 AI Gen 3, el mismo chip que utilizan los televisores OLED insignia de LG.

LG Sound Suite también funciona con los televisores premium de LG, lo que permite a los usuarios emparejar cualquiera de sus componentes inalámbricos, incluidos los altavoces envolventes M7 y M5 y el subwoofer W7, con o sin la barra de sonido H7, para obtener 27 configuraciones posibles. Admite hasta un sistema de cine en casa completo de 13.1.7 canales.

Para mejorar la experiencia, LG añade su propia capa de innovación: la tecnología Sound Follow, que aprovecha la banda ultraancha (UWB) para ajustar el punto óptimo de escucha en función de la ubicación del usuario.

Cuando se combina con Dolby Atmos FlexConnect, garantiza una inmersión personalizada sin importar dónde estén sentados los miembros del hogar. Además, Room Calibration Pro analiza las características acústicas y aplica el procesamiento de IA para ajustar el sonido y ofrecer una experiencia de audio equilibrada.

LG Sound Suite se exhibirá durante el CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas (Estados Unidos). La compañía también ha anunciado que incluirá Dolby Atmos FlexConnect en su gama de televisores premium de 2026 y determinados modelos de 2025 mediante una futura actualización de 'software'.