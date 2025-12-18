Agencias

El RCD Espanyol lanza un álbum oficial de cromos digitales a través de la aplicación Collectibol

Desde este jueves, simpatizantes del club catalán podrán acceder sin costo a la innovadora colección digital, que incluye cartas de jugadores y símbolos históricos, mediante descarga en la app Collectibol, ampliando así la experiencia de interacción y homenaje al Espanyol

Figuras relevantes para la historia del club, emblemas, camisetas y otros objetos representativos forman parte de la propuesta digital del RCD Espanyol, que desde este jueves pone a disposición de sus aficionados una colección oficial y gratuita de cromos en formato digital. Según informó Collectibol en un comunicado reproducido por la prensa especializada, la app Collectibol alberga el nuevo álbum que busca reforzar la identidad y los valores asociados con el Espanyol, ofreciendo a la comunidad blanquiazul una vía renovada para explorar recuerdos y leyendas de la institución.

El medio detalló que la colección digital se considera “100% oficial y exclusiva” y que permite a los seguidores acceder tanto a cartas de integrantes del primer equipo masculino y femenino como a homenajes visuales a leyendas, el escudo, el estadio, la afición, carnets de socio y otros elementos identificativos. El acceso al álbum se habilita mediante la descarga gratuita de la aplicación en www.collectibol.com/download.

De acuerdo con Collectibol, esta iniciativa convierte al Espanyol en el quinto equipo de la Primera División en ofrecer un álbum digital en la plataforma, siguiendo el camino de FC Barcelona, Real Betis Balompié, Valencia CF y Atlético de Madrid. El proyecto se inscribe dentro de una tendencia que, según el medio, se consolida en los clubes deportivos de LaLiga, dirigidos a fortalecer el vínculo entre equipos y aficionados mediante recursos digitales.

En declaraciones difundidas por Collectibol, Mao Ye Wu, director ejecutivo del Espanyol, consideró que esta alternativa refuerza el lazo con la afición y facilita la transmisión de la historia y valores del club a distintas generaciones y al espacio digital. Mao Ye Wu señaló: “Este álbum digital es una nueva manera de acercar el club a la afición y trasladar su historia y valores”.

Por parte de la firma Algoritcom Games, desarrolladora de la aplicación, el CEO Nicolás Benhamou expresó su conformidad con el lanzamiento y la cooperación con el Espanyol, afirmando: “Es un orgullo colaborar con el equipo blanquiazul”, según reprodujo Collectibol. La participación de Algoritcom Games forma parte de la estrategia para ofrecer una experiencia interactiva y auténtica a los aficionados mediante la tecnología móvil.

El diseño del álbum y las cartas, según detalló Collectibol, tiene el objetivo de preservar y compartir la historia colectiva del Espanyol, invitando a los usuarios a coleccionar e intercambiar cartas dentro de la app. Este formato facilita la interacción entre hinchas, ampliando la conexión entre la comunidad y el club fuera del ámbito presencial del estadio. Además, la plataforma asegura la autenticidad y el carácter único de cada carta oficial incluida en el álbum del Espanyol.

Según publicó Collectibol, el lanzamiento del álbum digital sitúa al club catalán en una línea de desarrollo donde los equipos deportivos apuestan por innovaciones en sus relaciones con los seguidores, adoptando herramientas digitales que refuerzan el sentimiento de pertenencia y promueven la interacción entre usuarios. El medio afirmó que el proyecto representa un paso relevante para el Espanyol en la integración de su legado cultural y deportivo en entornos digitales contemporáneos, con el propósito de mantener vigente gran parte de su patrimonio y transmitirlo efectivamente a la comunidad digital.

Dentro de la colección, los aficionados pueden encontrar referencias a elementos históricos y símbolos de la entidad, lo que amplía el acceso a recuerdos y efemérides del club para los públicos que se relacionan con el Espanyol por distintas vías. La propuesta va dirigida a promover la participación y el entretenimiento a través de la tecnología, así como a fortalecer la identidad blanquiazul en todos los ámbitos conectados al club.

Collectibol precisó además que la aplicación está diseñada para ser fácilmente accesible a través de dispositivos móviles y que fomenta el intercambio y la creación de comunidades digitales enfocadas en el Espanyol. El instrumento digital representa una alternativa adaptada a los hábitos actuales de consumo y socialización, permitiendo que la historia y los valores del club trasciendan formatos tradicionales y lleguen a nuevos públicos.

El proyecto de álbum digital viene a sumarse a una estrategia más amplia en la industria deportiva, en la que diversas instituciones buscan actualizar sus propuestas de interacción e inclusión para generaciones más jóvenes y adeptos a las tecnologías emergentes, como destacó Collectibol en el comunicado. El Espanyol adopta esta dinámica con vistas a preservar y difundir su legado deportivo mediante experiencias digitales consideradas exclusivas y certificadas por la propia institución y sus socios tecnológicos.

