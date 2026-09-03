La cadena filipina Jollibee cambia Nueva York por Hong Kong para salida a bolsa de filial

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Shanghái (China), 3 sep (EFE).- La matriz de la popular cadena filipina de comida rápida Jollibee, JFC, elegirá Hong Kong como destino para la salida a bolsa de su rama internacional en lugar de Nueva York, tal y como había anunciado a principios de este año.

En un comunicado publicado esta semana en su página web, JFC apunta que Hong Kong "representa un mercado natural" para la mencionada escisión, JFC International, "dada su profunda presencia existente y su imagen de marca en Asia, donde muchas de sus marcas ya gozan del reconocimiento de los consumidores y de relevancia de mercado".

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Desde un punto de vista financiero, "Hong Kong ofrece la profundidad de mercado y la relevancia para inversores para prestar apoyo a las ambiciones a largo plazo de JFC International, y es la (bolsa) mejor situada para reconocer el valor de su perfil diferencial de negocio y potencial de crecimiento", agrega el documento.

El plan de la matriz de Jollibee con esta escisión de JFC International y su posterior salida a bolsa es separar sus negocios y operaciones internacionales de los de Filipinas.

En el comunicado no se hace referencia a los motivos por los que se ha descartado Nueva York como destino para esa oferta pública, pero sí se menciona el "continuo crecimiento en Norteamérica".

A principios de enero, la compañía anunció la creación de JFC International y su intención de sacarla a bolsa en Estados Unidos, una operación que tenía intención de culminar a finales de 2027; por el momento no se han ofrecido plazos para la operación en Hong Kong.

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El operador de ese parqué, HKEX, recibe así un destacado espaldarazo a su campaña de diversificación, que se ha traducido en solicitudes por parte de una decena de firmas extranjeras para cotizar en la antigua colonia británica, donde ya lo hacen más de 150 compañías del sudeste asiático, las cuales recaudaron conjuntamente el equivalente a unos 4.300 millones de dólares.

Si bien Jollibee, con presencia en Estados Unidos o España, es su principal marca, JFC opera más de 10.000 restaurantes en 33 países y en Asia cuenta con conocidas cadenas como la hongkonesa Tim Ho Wan -que llegó a tener 'el restaurante con estrella Michelin más barato del mundo'-, y una importante presencia en países como Vietnam. EFE

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