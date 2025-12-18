'El Niño' altera equilibrio de ecosistemas marinos y condiciones para pesca, según una investigación de la UCM

El equipo investigador liderado por Belén Rodríguez-Fonseca describió recientemente mecanismos que enlazan el estado de los océanos con la salud de los recursos pesqueros, incidiendo en las economías de países como Brasil y Senegal. Según indicó la Universidad Complutense de Madrid (UCM), estos procesos afectan de forma directa tanto la alimentación como el sustento económico de comunidades costeras repartidas por el Atlántico tropical y sur. El estudio, publicado en la revista Nature Reviews on Earth and Environment, revela que los cambios provocados por fenómenos como ‘El Niño’ y ‘La Niña’ van más allá del ecosistema marino del Pacífico, alterando el equilibrio natural a miles de kilómetros y representando una amenaza a los sistemas pesqueros atlánticos.

De acuerdo con la información difundida por la UCM, el análisis fue realizado en el marco del proyecto europeo TRIATLAS, financiado por la Unión Europea. Durante dos años, cerca de 50 investigadoras e investigadores de distintas áreas trabajaron para comprender cómo las alteraciones ocasionadas por ‘El Niño’ y ‘La Niña’ modifican las condiciones en los océanos, afectando patrones de temperatura, precipitaciones y vientos. Estos cambios conllevan variaciones en las corrientes marinas y en la disponibilidad de nutrientes, factores clave para la sostenibilidad de las pesquerías y los ciclos migratorios de los peces, detalló la UCM.

El equipo investigativo, encabezado por Rodríguez-Fonseca, incluyó a especialistas como Elena Calvo Miguélez y Lucía Montoya Carramolino, responsables de analizar datos observacionales y simulaciones climáticas. El objetivo fue aclarar cómo las fluctuaciones impulsadas por estos fenómenos climáticos influyen en la presencia de nutrientes y afectan la migración de especies relevantes para la pesca. Estas alteraciones impactan especialmente a regiones cuyas economías dependen en gran medida de los recursos marinos.

Según publicó la UCM, las científicas Teresa Losada, Irene Polo, Marta Martín del Rey y Elsa Mohino examinaron las relaciones atmosféricas que unen las cuencas del Pacífico y del Atlántico. Analizaron las complejas interacciones entre el aire y el océano que afectan la región tropical y meridional atlántica, identificando cómo la circulación y la temperatura oceánicas se convierten en variables decisivas para el sostenimiento de especies de alto valor alimenticio y económico.

El informe destaca que, aunque los orígenes de ‘El Niño’ y ‘La Niña’ se encuentran en el Pacífico, sus efectos se extienden a ecosistemas ubicados en áreas alejadas, como el Atlántico sur y tropical. Rodríguez-Fonseca advirtió, en declaraciones recogidas por la UCM, sobre el modo en que estas alteraciones climáticas trasladan sus consecuencias a las economías de comunidades costeras dependientes de la pesca, incrementando la fragilidad de sistemas ya vulnerables.

El medio universitario subrayó que la investigación pone en relieve los riesgos que enfrentan millones de personas debido a la inestabilidad de los ecosistemas marinos y la merma en la productividad pesquera. El vínculo entre los fenómenos oceanográficos y la disponibilidad de especies repercute en la seguridad alimentaria y el ingreso económico de numerosas poblaciones ribereñas, especialmente en áreas donde la pesca constituye el motor principal de subsistencia.

Tal como reportó la UCM, la variación en temperaturas superficiales del mar y en los regímenes de precipitaciones produce un entorno poco favorable para la pesca. Esta circunstancia repercute en la capacidad de las comunidades para acceder a recursos alimentarios y afecta su economía. El impacto es especialmente visible en regiones costeras del Atlántico sur y tropical, donde la pesca se consolida como fuente primordial de empleo e ingresos.

En opinión de los investigadores citados por la UCM, los hallazgos subrayan la urgencia de adoptar estrategias que fortalezcan la gestión pesquera y mejoren la resiliencia frente a las fluctuaciones provocadas por el clima. Rodríguez-Fonseca manifestó que “la investigación demuestra que debemos actuar con urgencia para proteger estos ecosistemas marinos y las pesquerías que dependen de ellos. La colaboración internacional es fundamental para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la sostenibilidad de las pesquerías a largo plazo”.

La UCM informó además que el agravamiento de los efectos de ‘El Niño’ y ‘La Niña’ bajo el contexto del calentamiento global impone la necesidad de adecuar la normativa y las políticas públicas para asegurar la continuidad de la pesca y el abastecimiento de alimentos. El artículo en Nature Reviews on Earth and Environment insiste en la importancia de invertir en ciencia, entender a profundidad la relación entre el Pacífico y el Atlántico y hallar soluciones que salvaguarden la biodiversidad.

El proyecto TRIATLAS, con participación destacada de la UCM, ofrece una visión global al analizar la magnitud de los impactos de los fenómenos climáticos sobre los sistemas ecológicos y económicos. El énfasis recae en fortalecer la cooperación científica internacional, requisito considerado indispensable por la UCM para anticipar desafíos y proteger los recursos marinos que resultan esenciales para millones de personas alrededor del planeta.