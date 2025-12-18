El Gobierno ofrece el centro de Pozuelo de Alarcón para albergar a los menores migrantes solicitantes de asilo de Madrid

En el caso de los menores migrantes bajo tutela de Madrid que han solicitado protección internacional, el número de niños involucrados se mantiene lejos de los niveles alcanzados previamente en otras comunidades, como Canarias, donde la cifra de afectados llegó a miles. Esta diferencia, según documentación judicial consultada por Europa Press, no ha supuesto un obstáculo para que el Tribunal Supremo exigiera al Ejecutivo central la adopción de medidas específicas que garanticen la protección y el bienestar de estos niños. Con ello, el alto tribunal subrayó que el tamaño del colectivo no justifica la espera hasta que la situación adquiera dimensiones críticas antes de actuar. El núcleo de la noticia reside en que el Gobierno central se dispone a utilizar el centro CREADE de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para dar cobertura a estos menores solicitantes de asilo, cumpliendo así con el mandato judicial.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, la Secretaría de Estado de Migraciones manifestó su disposición a facilitar plazas de protección internacional en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón. La decisión viene luego de que el Tribunal Supremo, mediante un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ordenara al Gobierno central hacerse cargo, en un plazo de 30 días, de los menores migrantes actualmente bajo la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y que hayan solicitado asilo o expresado su deseo de hacerlo. Este mandato judicial exigió la intervención del Ejecutivo con la cooperación de las autoridades autonómicas madrileñas, insistiendo en el respeto al principio del interés superior del menor.

Tras la resolución judicial, fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones indicaron a Europa Press que el escrito del Supremo está siendo evaluado por la Abogacía del Estado para preparar la respuesta correspondiente y que el Gobierno procederá, como ya ocurrió en casos previos relacionados con menores migrantes en Canarias, priorizando siempre el bienestar infantil. Dentro de las acciones previstas, el Ministerio competente gestionará la disponibilidad de plazas en el CREADE de Pozuelo de Alarcón para cubrir las necesidades urgentes de alojamiento y acompañamiento de estos niños.

La medida surge a raíz de un proceso legal iniciado por la Comunidad de Madrid, la cual recurrió a la vía contencioso-administrativa tras no prosperar un requerimiento formulado al Ejecutivo central en julio del año anterior. El gobierno regional solicitó una actuación estatal y también reclamó la adopción de una medida cautelar, que ha sido finalmente aceptada por el Tribunal Supremo. El auto del Supremo no solo señala la obligación del Gobierno de asumir la tutela de los menores en cuestión, sino que también detalla que dicho cumplimiento deberá acreditarse con un informe específico una vez se cumpla el plazo establecido de un mes.

Según detalló Europa Press, la resolución del tribunal incorpora elementos de sendos autos anteriores, de marzo y junio, aplicados antes en el caso de los menores extranjeros que solicitaron asilo en Canarias. Los jueces constataron que la problemática presenta similitudes sustanciales, ya que afecta a jóvenes no acompañados que buscan protección internacional, actualmente al cuidado de la comunidad recurrente o que no forman parte del sistema nacional. Pese a ello, la sala hace explícito que existen diferencias, especialmente el volumen de menores afectados, con una horquilla que va de los 38 reconocidos por la Administración estatal a los 50 reportados por la Comunidad de Madrid, lejos del escenario de Canarias, donde se llegó a documentar el hacinamiento de miles de menores.

El Tribunal Supremo argumentó en su auto, de acuerdo con la cobertura de Europa Press, que limitar las medidas cautelares en función del número de menores implicados resultaría inaceptable. Necesidades fundamentales, como el derecho a la protección dispuesto tanto en la legislación nacional como en la europea, deben estar garantizadas sin esperar a que las circunstancias se deterioren, sostiene la resolución judicial.

El procedimiento ordena que todas las actuaciones administrativas derivadas de este mandato deben desarrollarse en sintonía con el criterio del interés superior del menor. A la vez, el Gobierno deberá informar detalladamente al tribunal sobre las gestiones y resultados al finalizar el plazo de ejecución. El dispositivo de Pozuelo de Alarcón implicará tanto alojamiento como acompañamiento y seguimiento social, aspecto que había reclamado repetidamente la Comunidad de Madrid ante la saturación de sus propios recursos.

Europa Press también puntualizó que la disposición adoptada se inscribe en la cooperación institucional entre diferentes niveles de la administración, quedando reflejada en la colaboración que el Tribunal Supremo exige a la comunidad autónoma requirente. El objetivo es articular una respuesta conjunta y coordinada para afrontar las necesidades de los menores migrantes considerados especialmente vulnerables dentro del marco del sistema nacional de protección.

En ese contexto, la intervención de la Abogacía del Estado resulta indispensable tanto para el cumplimiento de los plazos como para garantizar que cada actuación se mantenga dentro de los parámetros legales dictados por el alto tribunal. Según lo informado por Europa Press, la actuación prevista por el Gobierno central pretende replicar el modelo aplicado anteriormente en Canarias, aunque las dimensiones y situación del colectivo difieren notablemente.

El Tribunal Supremo, en sus disposiciones recogidas por Europa Press, remarcó que cualquier demora en el acceso a los derechos reconocidos para los menores migrantes solicitantes de asilo contradice la finalidad de la legislación específica y general sobre protección de la infancia. La administración estatal tiene la responsabilidad de procurar que tales derechos sean efectivos de modo inmediato, sin condicionar la intervención estatal al agravamiento de las circunstancias de los menores afectados.

El caso evidencia la complejidad de la gestión de menores migrantes en España, sobre todo en contextos donde el alojamiento y la protección recaen entre múltiples administraciones. A través de su pronunciamiento, el Supremo impulsa una cooperación reforzada y la asunción clara de responsabilidades estatales en situaciones de urgencia social, de acuerdo con los datos verificados y divulgados por Europa Press.