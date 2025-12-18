El Gobierno deplora las sanciones de EEUU a dos jueces del TPI: "Suponen un nuevo ataque contra su independencia"

El Gobierno de España ha señalado que "deplora" el anuncio de las nuevas sanciones adoptadas por Estados Unidos contra dos jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI), alegando que estas medidas "suponen un nuevo ataque" contra su "independencia, integridad e imparcialidad", afectando "gravemente" la labor de este órgano.

Este tribunal, según ha defendido Exteriores en un comunicado, "desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la reparación de las víctimas".

"España reafirma su respaldo inequívoco y traslada su plena solidaridad a los jueces, fiscales y al conjunto del personal afectados por estas decisiones", ha defendido.

En este contexto, el Gobierno ha confirmado que continuará cumpliendo "de manera íntegra sus compromisos derivados del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, respetando y garantizando el ejercicio pleno de la jurisdicción" del TPI.

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto este jueves sanciones a dos jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmando que "participaron en esfuerzos para investigar, arrestar detener o procesar a israelíes, sin permiso de Israel", en referencia a las investigaciones por supuestos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.