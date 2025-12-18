El Eintracht Fráncfort anuncia medidas tras las últimas sanciones de la UEFA a sus aficionados

Las repercusiones económicas originadas por la reciente sanción de 38.000 euros impuesta por la UEFA al Eintracht Fráncfort no solo reflejan una presión financiera sostenida sobre la entidad, sino que también extienden la preocupación en la directiva ante la reiteración de incidentes protagonizados por sus seguidores, según publicó el medio que reportó las resoluciones de la federación europea. Además, la institución enfrenta ahora la prohibición de contar con presencia de aficionados en los dos siguientes partidos fuera de casa correspondientes a competiciones europeas, una sanción que responde directamente a los disturbios registrados en el estadio Camp Nou durante el enfrentamiento de Liga de Campeones contra el FC Barcelona el 9 de diciembre.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Philipp Reschke, miembro de la junta directiva del Eintracht Fráncfort, declaró que la reincidencia en eventos disciplinarios exige revisar de fondo la gestión de la afición alemana en compromisos internacionales. Reschke expuso que el club dará un giro en sus políticas y confirmó la aplicación de medidas concretas y firmes, tras esta última decisión de la UEFA que, a su vez, deriva de una medida previamente suspendida por episodios similares ocurridos en la Europa League contra la Roma a principios de año. "Lo que está claro ahora es que las cosas no pueden seguir así, ya que esta es la tercera sanción de este tipo desde 2019. Tomaremos medidas claras y específicas, que expondremos en detalle muy pronto", sostuvo Reschke en un mensaje institucional reproducido por el club y citado por el medio continental.

Esta prohibición afectará de forma inmediata el partido de Liga de Campeones frente al Qarabag, programado para enero, y se extendería a una posible eliminatoria de vuelta en la próxima fase de playoffs, impidiendo la asistencia de seguidores del Eintracht en desplazamientos clave dentro del calendario europeo. Dichas decisiones refuerzan el impacto deportivo y social de las acciones de la UEFA, considerando que los antecedentes disciplinarios han condicionado en repetidas ocasiones la participación de las aficiones alemanas fuera de sus estadios.

Según detalló el medio, el origen de la sanción reciente recae en desmanes y utilización de bengalas por parte de hinchas del Eintracht, quienes repitieron comportamientos que ya habían generado castigos en oportunidades previas. El club ya había recibido en 2019 la prohibición de vender entradas para dos partidos internacionales tras incidentes en encuentros fuera de casa. Durante los años 2023 y 2025, las autoridades locales en Italia impidieron el desplazamiento de seguidores del Eintracht en enfrentamientos disputados contra el Napoli, reforzando la existencia de un historial de acciones restrictivas.

El medio también consignó que la UEFA reactivó la sanción de suspensión considerando la reincidencia como argumento principal, lo que resultó en la extensión del castigo por un partido adicional, sumando así restricciones a la presencia de público visitante y limitaciones en próximos compromisos continentales. Esto ilustra la postura de la federación europea en torno a la vigilancia y la aplicación de sanciones acumulativas ante reiteraciones, tanto en clubes alemanes como en otros cuadros del continente.

En cuanto a la respuesta del club, Reschke explicó que se analiza la viabilidad de presentar un recurso de apelación, en particular sobre la sanción que afecta la asistencia en el segundo partido, mientras la directiva revisa el marco legal y disciplinario, lo que podría materializarse en cambios internos urgentes para prevenir futuras penalizaciones. Esta situación obliga al Eintracht Fráncfort a intensificar la supervisión e introducir controles estrictos sobre el comportamiento y desplazamiento de su hinchada en competiciones internacionales, según expuso el medio citado.

La situación del Eintracht Fráncfort se inscribe en un contexto de especial seguimiento sobre la conducta de los aficionados alemanes en escenario internacional. El medio relató que la UEFA impuso sanciones disciplinarias a otros equipos del país en la misma fecha: el Bayern Múnich deberá cerrar parcialmente una sección del estadio en el próximo encuentro europeo contra el Union Saint-Gilloise, tras incidentes relacionados con fuegos artificiales durante el duelo ante el Sporting, desarrollado igualmente el 9 de diciembre. Como en el caso del Eintracht, se reactivó una sanción que había quedado pendiente, mostrando una tendencia de la UEFA a endurecer la aplicación de normativas ante la reincidencia de infracciones cometidas por las aficiones.

El impacto de estas decisiones no se limita al ámbito deportivo, ya que los reiterados sucesos han promovido en el Eintracht la revisión integral de sus mecanismos de control interno. La preocupación institucional apunta tanto a la protección de la imagen pública del club como a la prevención de pérdidas económicas derivadas de sanciones financieras o la ausencia de ingresos por venta de entradas visitantes, según el reporte del medio.

Los desafíos planteados a la directiva del Eintracht Fráncfort incluyen el diseño y la ejecución de directrices que permitan corregir el comportamiento de sus seguidores fuera del país. La experiencia acumulada con la UEFA y con las autoridades nacionales de países anfitriones, como Italia y España, fortalece la convicción dentro del club sobre la necesidad de encarar medidas proactivas y reformas internas, priorizando la seguridad y la gestión responsable de las aficiones en eventos internacionales.