Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Pese al miedo y la incertidumbre, me siento profundamente feliz"

El actor y director Eduardo Casanova, que alcanzó la fama siendo tan solo un niño con el personaje de Fidel en la serie 'Aída', ha hecho el anuncio más impactante y a buen seguro que complicado de su vida: "Tengo VIH", como ha compartido con sus seguidores en una carta a corazón abierto en su cuenta de Instagram en la que confiesa los motivos por los que ha decidido hacer pública su enfermedad, y reconoce que a pesar "del miedo y la incertidumbre hoy me siento profuntamente feliz".
"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años" ha comenzado, revelando así que lleva mucho tiempo conviviendo con el 'Virus de Inmunodeficiencia Humana'. "Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH" ha apuntado, explicando que ha dado este paso "CUANDO YO QUIERO. CUANDO YO PUEDO". "LO HAGO POR MÍ, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", ha afirmado, revelando así su nuevo proyecto tras películas como "Pieles" o "La Piedad".
Como ha reivindicado, "sobre todo lo hago CON DIGNIDAD". "La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario . (Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)" se lamenta.
Visibilizará su enfermedad, como ha explicado, en una "película documental" producida por Jordi Évole que "se estrenará en cines, pronto, el año que viene". "Ya habrá tiempo para explicar más cosas" ha concluido, confesando que "pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz".
Junto a este comunicado, Eduardo -cuyo último proyecto ha sido 'Decomasters', donde concursa como pareja se su compañero en 'Aída' Canco Rodríguez- ha compartido un vídeo en el que desvela que aunque todo el mundo le aconsejaba que no lo hiciese público, ya no podía "aguantar más", reconociendo que "contarlo es buscar ayuda".
Un post que en apenas una hora acumula miles de likes y comentarios de apoyo, destacando los de amigos y compañeros como Ester Expósito, Blanca Suárez, Hugo Silva, Milena Smit -que han optado por ponerle emoticonos de corazones rojos-, Sandra Barneda -"muchas gracias, aquí estoy"-, o Elena Furiase, "bravo Edu".