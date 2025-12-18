Agencias

China rechaza el último acuerdo de venta de armas de EEUU a Taiwán: "Socava la paz y la estabilidad"

Las autoridades de China han condenado "firmemente" este jueves el último acuerdo para la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán por un valor de 11.000 millones de dólares (algo más de 9.300 millones de euros) en pleno aumento de la tensión con Pekín y han afirmado que estas acciones "socavan la paz y la estabilidad" en el estrecho de Taiwán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha afirmado que esta decisión supone "una violación del principio de 'una sola China'" que rige la política interna del país y que hace de Taiwán, según Pekín, una cuestión "puramente privada".

"Esto vulnera gravemente la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de China, socava gravemente la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y envía una señal errónea a las fuerzas separatistas que propugnan la independencia de Taiwán", ha lamentado durante una rueda de prensa.

Así, ha expresado que China "se opone firmemente y condena enérgicamente esta medida", según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'. "Las fuerzas separatistas siguen resistiéndose a la unificación y continúan reuniendo dinero para comprar armamento y convertir la isla en un polvorín", ha afirmado.

"Esto no va salvar a la independencia taiwanesa del trágico destino que le espera; solo va a incrementar el peligro de guerra en el estrecho de Taiwán", ha dicho, al tiempo que ha arremetido contra los "intentos de Estados Unidos de ayudar a estas fuerzas independentistas". "Les va a salir el tiro por la culata porque utilizar Taiwán para contener a China jamás tendrá éxito", ha zanjado.

