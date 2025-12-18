Acciona se adjudica el abastecimiento y saneamiento de 151 municipios al noreste de Brasil

La concesión obtenida por la alianza entre Acciona y BRK contempla la aplicación de sistemas de monitoreo y control permanente sobre los resultados alcanzados, así como penalizaciones si las metas de reducción de pérdidas de agua no se cumplen según los plazos fijados. Según comunicó Acciona y replicó la prensa especializada, la operación incluye un plan para modernizar de forma escalonada la infraestructura de agua potable y saneamiento en 151 municipios al noreste del estado de Pernambuco, abarcando tanto áreas metropolitanas como localidades de menor tamaño. La noticia principal es la adjudicación del contrato para operar, renovar y supervisar los servicios de agua y alcantarillado en el noreste de Brasil durante los próximos 35 años, con una inversión total estimada en 2.380 millones de euros.

El acuerdo al que llegaron Acciona y BRK, según publicó la propia compañía española en un comunicado citado por numerosos medios, implica la responsabilidad integral en la distribución de agua potable además de la gestión de las aguas residuales en toda el área beneficiada por la concesión de Pernambuco. El enfoque operativo del proyecto involucra tanto la expansión de la cobertura en las redes como la optimización en la calidad del servicio. Como parte de este modelo público-privado, la Companhia Pernambucana de Saneamento (Compensa) limitará sus tareas a la producción y venta de agua tratada a la concesionaria, separando así los procesos de producción y distribución.

La alianza desarrollará un programa específico para disminuir de manera progresiva las pérdidas de agua en los sistemas bajo su gestión. De acuerdo con lo reportado por Acciona, el contrato estipula metas graduales y mecanismos de respuesta frente a crisis, como problemas de escasez de recursos o picos imprevistos de demanda. Estas disposiciones se elaboraron tras evaluar la situación actual de la región, que experimenta elevados niveles de desperdicio y frecuentes interrupciones en el abastecimiento regular para una porción significativa de su población.

Tal como detalló el medio a partir de la nota oficial de Acciona, la inversión prevista de 15.400 millones de reales brasileños, unos 2.380 millones de euros, apunta también a la modernización de las redes preexistentes y la incorporación de sistemas avanzados de supervisión y control operativo. El contrato establece la aplicación de soluciones a largo plazo para afrontar problemas estructurales de acceso a agua potable y a servicios de saneamiento, desafíos habituales en los municipios incluidos en la concesión a causa de limitaciones presupuestarias y la expansión urbana sostenida.

Según consignó la prensa a partir de los documentos difundidos, Acciona aportará su experiencia internacional en grandes proyectos del sector hidráulico y su conocimiento tecnológico en gestión de redes. BRK, por su parte, facilitará la integración operativa local, basada en su trayectoria en el sector brasileño. La empresa española refuerza así su presencia en Brasil, sumando este contrato a otras adjudicaciones recientes en el país: en enero de 2024 firmó un acuerdo con Sanepar, la operadora estatal de Paraná, para la concesión de los servicios de alcantarillado sanitario en 48 municipios del estado. Otro contrato, también en este año, la vincula a la modernización del saneamiento urbano en ocho municipios de Espírito Santo, a través de CESAN.

En el caso específico de Pernambuco, el contrato prevé el diseño de planes de inversión diferenciados, priorizando las zonas que presentan mayor riesgo operativo o peores indicadores de calidad y cobertura. Acciona anticipa que la implementación progresiva de las nuevas infraestructuras y la actualización tecnológica favorecerán una reducción significativa en las pérdidas técnicas y comerciales en la red, así como una mejora de la eficiencia general del sistema.

El acuerdo entre Acciona y BRK, según informó la propia compañía, responde a una tendencia nacional que promueve la cooperación entre empresas privadas y entidades estatales para cerrar la brecha histórica de infraestructura en agua y saneamiento. La estructura contractual incluye sistemas de revisión periódica de metas y procedimientos, permitiendo adaptar el proyecto ante nuevas necesidades sociales, regulatorias o ambientales. Este mecanismo otorga flexibilidad para modificar los planes de acción a partir de los resultados alcanzados y de las condiciones cambiantes propias del contexto regional.

La intervención beneficiará a municipios con características y necesidades diversas, lo que exige una adaptación constante de las soluciones técnicas aplicadas por los socios del consorcio. El despliegue contempla la utilización de sistemas de gestión, control y supervisión de última generación, permitiendo el monitoreo en tiempo real del funcionamiento de la red y facilitando la toma de decisiones para mejorar la prestación del servicio.

De acuerdo con información detallada en el comunicado de Acciona, el objetivo central es que localidades como el área metropolitana de Recife y otras zonas urbanas y rurales experimenten un incremento tangible en la calidad del suministro de agua y una disminución de los episodios de contaminación. La inversión sostenida durante los 35 años de vigencia de la concesión se orienta a potenciar la eficiencia operativa y ambiental, contribuyendo al cumplimiento de los estándares exigidos por la regulación actualizada del sector en Brasil.

El medio recogió también que el acuerdo incorpora mecanismos de supervisión pública regular, orientados a garantizar la transparencia en el cumplimiento de los objetivos de cobertura, calidad, eficiencia y sostenibilidad financiera. Tanto la empresa española como su socio local reiteraron que la colaboración representa una oportunidad para transferir conocimientos y tecnologías al tejido operativo regional, favoreciendo la modernización del sector en uno de los estados brasileños que arrastra mayores desafíos en materia de acceso a agua potable y saneamiento básico.

Por último, según lo manifestado por la multinacional española en su nota, la modernización y expansión gradual de las infraestructuras permitirá mejorar los indicadores de salud pública y calidad ambiental en Pernambuco, incidiendo de manera directa en el bienestar de la población beneficiaria y en la competitividad social y económica de la región.