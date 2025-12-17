VÍDEO: Éxito en el lanzamiento de los dos satélites Galileo en su primer vuelo a bordo del Ariane 6

La incorporación de los satélites SAT 33 y SAT 34 a la órbita media terrestre, a 23.222 kilómetros de la superficie, marca una nueva fase para el sistema de navegación Galileo. Según publicó Europa Press, estos dos dispositivos reforzarán la constelación existente y funcionarán como repuestos que mantendrán el servicio continuo de navegación y cronometraje a escala global, dirigido a miles de millones de usuarios.

El lanzamiento se realizó con éxito el miércoles 17 de diciembre, a las 06.01 (hora peninsular española), cuando un cohete Ariane 6 despegó desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa. Tal como informó Europa Press, el procedimiento siguió los pasos establecidos: separación de los propulsores, liberación de la cofia y la etapa central, y encendido inicial del motor Vinci. Algunas horas más tarde se produjeron el segundo encendido del motor Vinci y la separación de los dos satélites, ambas maniobras consideradas claves para el éxito técnico de la misión.

La Agencia Espacial Europea (ESA) y Arianespace confirmaron tras las primeras comprobaciones del estado de los equipos que la misión alcanzó todos sus objetivos. Los SAT 33 y SAT 34 se someterán a un período de operaciones tempranas y posteriores pruebas en órbita, que se extenderán entre tres y cuatro meses según la ESA y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Solo después de este proceso, Galileo integrará oficialmente estos nuevos elementos como parte activa de la red que ya presta servicios de posicionamiento en todo el planeta.

Europa Press detalló que la finalización exitosa de este lanzamiento no solo amplía la robustez de Galileo, sino que significa un avance en la autonomía espacial europea. El uso del Ariane 6 para poner en órbita satélites estratégicos como estos ilustra la capacidad de Europa de lanzar y operar misiones espaciales desde territorio propio, reforzando su independencia tecnológica en el acceso al espacio.

La importancia de Galileo fue subrayada por el director de Transporte Espacial de la ESA, Toni Tolker Nielsen, quien manifestó a Europa Press que este sistema representa un activo estratégico y un ejemplo de soberanía tecnológica europea. Tolker Nielsen afirmó: “Es el sistema de navegación por satélite de Europa y es un activo estratégico para Europa y, además, es el mejor sistema del mundo”. El experto describió a Galileo como una infraestructura con una precisión que puede llegar a los 20 centímetros, superando los estándares de la industria a nivel mundial.

Desde su entrada en funcionamiento en 2016, Galileo ha permitido el acceso a servicios de posicionamiento y cronometraje de alta precisión a más de 5.000 millones de usuarios de smartphones, según datos recogidos por Europa Press. Todos los dispositivos móviles comercializados en el Mercado Único Europeo ya cuentan con la garantía de compatibilidad con Galileo, lo que facilita su integración en numerosos sectores, incluidos el ferroviario, el marítimo, la agricultura, las finanzas, la gestión de tiempo y las operaciones internacionales de rescate.

La gestión del programa recae en la Comisión Europea, que asegura su desarrollo y financiación. La ESA lidera la arquitectura y el perfeccionamiento de la infraestructura espacial y terrestre, incluidas las labores de investigación y desarrollo ligadas al programa Horizonte Europa. EUSPA, por su parte, se encarga de coordinar los requerimientos de mercado y aplicaciones para conectar la tecnología con los diferentes sectores usuarios.

El sistema Galileo alcanzó la finalización de su constelación en 2024, tal como consignó Europa Press. El primer satélite instalado fue retirado en abril de 2025 tras más de una década en servicio, mientras que el resto de la red continúa ofreciendo prestación ininterrumpida, precisión en posicionamiento de hasta un metro y sistemas de autenticación que buscan mitigar riesgos como la suplantación de identidad. A lo largo de estos años, Galileo también ha estado implicado en la protección y el rescate de vidas humanas.

La tecnología europea de lanzadores ha tenido un papel protagonista en este desarrollo. Ariane 6, el cohete empleado en este lanzamiento, es el principal instrumento de acceso autónomo al espacio para Europa. Su diseño modular lo adapta a misiones que van desde la órbita terrestre baja hasta trayectorias hacia el espacio profundo. En la misión de los satélites Galileo, Ariane 6 utilizó dos propulsores y tres etapas: la etapa central accionada por el motor Vulcain 2.1 y la etapa superior equipada con el motor reiniciable Vinci, ambos impulsados por oxígeno e hidrógeno líquidos.

El rendimiento de este lanzador fue clave durante la fase de ascenso y la inserción orbital. Tras separarse los satélites, la etapa superior se dirigió a una órbita segura denominada “cementerio”, alejándose de las rutas de los satélites operativos. Todo el procedimiento fue seguido en tiempo real por los equipos de la ESA y Arianespace, quienes mantenían comunicación directa con la base en la Guayana Francesa.

Europa Press informó que, una vez incorporados los SAT 33 y SAT 34, quedan cuatro satélites Galileo de Primera Generación pendientes de lanzamiento antes de la introducción de la Segunda Generación. Los futuros modelos contarán con innovaciones como cargas útiles digitales, propulsión eléctrica, antenas avanzadas de navegación, mayor interconexión satelital y sistemas de relojería atómica y experimental sometidos a validación en órbita. Esto permitirá mejorar la calidad, confiabilidad y cobertura de los servicios del sistema europeo.

Tras el despliegue completo de la constelación, Galileo se consolidará como la mayor red de satélites europea, con capacidades de navegación, posicionamiento y temporización de alcance global. Según Europa Press, esta infraestructura es fundamental para sectores estratégicos y fortalece la autonomía tecnológica, científica y operativa de Europa en un contexto internacional marcado por la competencia en tecnologías espaciales.

La misión y sus resultados evidencian la colaboración entre distintas agencias de la Unión Europea, organismos internacionales e industria espacial. Imágenes del lanzamiento y el desarrollo de la operación están disponibles a través de los canales audiovisuales proporcionados por Europa Press.