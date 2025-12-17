Agencias

Revés para Elisa Mouliaá. La Fiscalía pide archivar la causa contra Errejón por falta de indicios

Guardar

Inesperado revés para Elisa Mouliaá. Después de que el juez Adolfo Carretero procesase el pasado 14 de noviembre a Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual -apreciando que había indicios suficientes para sentar al expolitício en el banquillo de los acusados-, y de que el abogado de la actriz pidiese 3 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, además de una indemnización de 30.000 euros por los daños sufridos, ahora la Fiscalía ha pedido que se archive la causa al entender "insuficientes" los indicios delictivos y las pruebas en contra del exportavoz de 'Sumar' en el Congreso de los Diputados como para formular escrito de acusación.

Fuentes de la Fiscalía de Madrid han confirmado que el Ministerio Público ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid en el que impugna el recurso presentado por Errejón frente al auto por el que el juez le procesó.

El Ministerio Fiscal entiende que, aun cuando ese auto "resulta completamente ajustado a derecho por cumplir la finalidad prevista y detallar los indicios sobre los que se funda, tales indicios resultan insuficientes como para formular escrito de acusación". Es por eso que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra el expolítico por un presunto delito de agresión sexual.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Derechos Sociales premiará a personas y organizaciones españolas y extranjeras por su compromiso con protección animal

El Gobierno crea reconocimientos honoríficos para destacar acciones ejemplares en defensa de los animales, incluyendo iniciativas y trayectorias personales o colectivas de dentro y fuera de España, según publica el Boletín Oficial del Estado

Derechos Sociales premiará a personas

Mueren nueve personas por ataques de las RSF contra un hospital militar y otras instalaciones en Kordofán Sur

Al menos diez víctimas mortales y más de quince heridos dejó un ataque con drones ejecutado por el grupo paramilitar en instalaciones cercanas a Dilling, mientras organizaciones médicas denuncian violaciones graves al derecho internacional y exigen intervención internacional

Mueren nueve personas por ataques

El precio del barril de Brent, gráficos

Infobae

VÍDEO: Arancel, palabra del año 2025 para la FundéuRAE

VÍDEO: Arancel, palabra del año

Colombia denuncia 51 "acciones terroristas" del ELN durante las primeras 24 horas del paro armado

Las autoridades reportan una ola de hechos violentos vinculados al ELN tras la convocatoria armada, incluidos ataques con explosivos, propaganda intimidatoria y agresiones contra infraestructuras en varias regiones, mientras se extreman medidas y continúa la alerta máxima

Colombia denuncia 51 "acciones terroristas"