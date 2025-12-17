Revés para Elisa Mouliaá. La Fiscalía pide archivar la causa contra Errejón por falta de indicios

Inesperado revés para Elisa Mouliaá. Después de que el juez Adolfo Carretero procesase el pasado 14 de noviembre a Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual -apreciando que había indicios suficientes para sentar al expolitício en el banquillo de los acusados-, y de que el abogado de la actriz pidiese 3 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, además de una indemnización de 30.000 euros por los daños sufridos, ahora la Fiscalía ha pedido que se archive la causa al entender "insuficientes" los indicios delictivos y las pruebas en contra del exportavoz de 'Sumar' en el Congreso de los Diputados como para formular escrito de acusación.

Fuentes de la Fiscalía de Madrid han confirmado que el Ministerio Público ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid en el que impugna el recurso presentado por Errejón frente al auto por el que el juez le procesó.

El Ministerio Fiscal entiende que, aun cuando ese auto "resulta completamente ajustado a derecho por cumplir la finalidad prevista y detallar los indicios sobre los que se funda, tales indicios resultan insuficientes como para formular escrito de acusación". Es por eso que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra el expolítico por un presunto delito de agresión sexual.