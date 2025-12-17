Agencias

Mariló de la Rubia, muda al preguntarle si testificará a favor del hospital ante la demanda de Pantoja

Mariló de la Rubia vuelve a estar en boca de todos. En esta ocasión, la que fuera amiga íntima de Isabel Pantoja ha ocupado los titulares porque acudirá al juicio entre la tonadillera y el hospital de Córdoba como testigo para declarar citada por el centro de salud.

Tras el ingreso hospitalario que sufrió la artista el 5 de julio de 2024 trascendieron algunos datos médicos de la misma a la esfera pública e Isabel emprendió acciones legales porque considera que hubo una revelación de secretos médicos que afectan a su intimidad.

Ahora, la que siempre se mostró a su lado participará en el juicio al ser llamada por el propio hospital y tendrá que testificar... un movimiento que vuelve a situar en el foco mediático la relación que un día existió con la tonadillera y que ahora es inexistente.

Ante este panorama, Mariló de la Rubia se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y aunque se le ha preguntado por esto si es cierto que testificará a favor del hospital ante la demanda de Pantoja por revelación de secretos, esta ha preferido guardar silencio.

EuropaPress

