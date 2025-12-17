Liga F consolida un reparto económico de 17 millones entre sus clubes

Los clubes de Liga F celebraron este miércoles su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la que se aprobaron por una amplia mayoría, las cuentas anuales correspondientes a la temporada 2024-2025, que dejaron un reparto económico de 17 millones de euros para los equipos.

"La aprobación refleja el elevado grado de consenso existente y la confianza de los clubes en la gestión económica que se viene desarrollando desde la Asociación", destacó Liga F en un comunicado.

Para la patronal, estas cuentas consolidan un reparto económico de 17 millones de euros entre los clubes en el pasado ejercicio, "reafirmando el compromiso de Liga F con un modelo de crecimiento sostenible, orientado a reforzar la estabilidad financiera de las entidades y a seguir impulsando el desarrollo estructural del fútbol profesional femenino".

El organismo que preside Beatriz Álvarez recuerda que "año tras año, la competición ha incrementado los recursos destinados a los clubes, favoreciendo la sostenibilidad de sus presupuestos y una planificación sólida a medio y largo plazo".

Además, también existe un crecimiento de audiencias y en la consolidación de un producto "que mejora de forma constante una competición cada vez más atractiva y competitiva". En este sentido, la pasada temporada alcanzó una audiencia acumulada de 6,7 millones de espectadores, lo que supone un crecimiento cercano al 90 por ciento respecto a la temporada anterior, duplicando prácticamente los registros previos.

"Estos datos confirman un crecimiento de audiencias equilibrado y una tendencia positiva en la temporada 2025-2026 donde, tras la disputa de 13 jornadas, los datos ya reflejan un incremento del 9 por ciento en televisiones autonómicas, del 10 en 'DAZN' a nivel nacional y del 13 en 'DAZN' internacional, lo que evidencia un crecimiento sostenido tanto dentro como fuera de España, consolidando el posicionamiento internacional de Liga F", remarcó la patronal.

También se constata "una evolución positiva" en la asistencia a los estadios, con un crecimiento del 18 por ciento en comparación con el mismo tramo de la campaña anterior, "confirmando la importancia de mantener como tendencia al alza el mayor interés del público por vivir la competición en directo".

En el entorno digital, Liga F se ha situado como la primera liga europea en ratio de 'fan-engagement', superando los 900.000 seguidores, con más de 89 millones de impresiones y 190 millones de visualizaciones, lo que supone un crecimiento del 62 por ciento respecto a la campaña anterior.

"Esta fortaleza digital se consolida como una palanca clave para la visibilidad de los Clubes, el valor de marca de la competición y la atracción de patrocinadores y nuevas audiencias", advirtió el organismo.

Finalmente, durante esta asamblea se puso en valor el posicionamiento institucional de Liga F en el ámbito internacional, con una participación cada vez más activa en asociaciones como el World Leagues Forum y European Leagues.

"Más allá del crecimiento, Liga F comienza a consolidarse como referente. En los últimos meses, ligas e instituciones de países como China, Portugal, Turquía, Italia, Francia, Alemania, así como la Federación Paulista, se han acercado a Liga F para conocer su estructura y solicitar intercambios de formación y asesoramiento, interesados en su modelo de desarrollo", puntualizó al respecto la patronal.