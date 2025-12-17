La AP pide una intervención internacional ante las "continuas violaciones coloniales de Israel"

La Presidencia de la Autoridad Palestina ha insistido en la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para poner fin a las "continuas violaciones coloniales de Israel", en medio del aumento de los ataques por parte de colonos y los permisos para edificación de nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.

Nabil abú Rudeina, portavoz del presidente palestino, Mahmud Abbas, ha recalcado que estas acciones violan el Derecho Internacional y ha cargado contra los recientes permisos a la construcción de otros 19 asentamientos en Cisjordania, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Asimismo, ha reclamado a Estados Unidos y otros países que "presionen" a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria a la escala necesaria a la Franja de Gaza, incluidas viviendas prefabricadas y tiendas de campaña, de cara a la llegada del invierno en medio de la devastación causada por la ofensiva lanzada por el Ejército israelí contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En este sentido, ha subrayado la necesidad de abrir los pasos fronterizos y "eliminar" los obstáculos de las autoridades israelíes a las actividades de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), antes de alertar del peligro de la destrucción en Gaza y los "continuos asaltos" de Israel contra localidades y campamentos de refugiados en Cisjordania.

"La situación es cada vez más peligrosa, complicada y enmarañada, lo que requiere una intervención efectiva por parte de Estados Unidos para que cualquier visión que busque lograr estabilidad pueda ser exitosa, en línea con el plan de paz y estabilidad del presidente (estadounidense) Donald Trump", ha esgrimido Abú Rudeina.

Por ello, ha hecho hincapié en que "las políticas israelíes que destruyen los esfuerzos internacionales para detener la violencia requieren un trabajo serio para preservar la legitimidad internacional y el Derecho Internacional, que las autoridades de ocupación insisten en ignorar y desafiar".