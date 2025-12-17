Italia hace piña con Francia tras considerar "prematuro" firmar en los próximos días el acuerdo UE-Mercosur

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha asegurado este miércoles que considera "prematuro" firmar en los próximos días el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, por lo que se ha sumado a Francia en la oposición al pacto.

"Firmar el acuerdo en los próximos días sería prematuro", ha explicado a diputados italianos en declaraciones recogidas por 'Bloomberg' antes de su marcha a Bruselas para una cumbre con líderes europeos.

"Es necesario que esperemos a que se ultime el nuevo paquete de ayudas para el sector agrícola y, a continuación, tendremos que debatirlo con nuestros agricultores", ha avanzado.

El pacto entre los Veintisiete con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay encara la oposición de países como Francia o Polonia por el posible perjuicio que el mismo podría suponer para su sector primario.