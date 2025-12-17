Agencias

El Congreso de Costa Rica rechaza por tres votos levantar la inmunidad al presidente Chaves

Guardar

El Congreso de Costa Rica ha tumbado este martes por apenas tres votos una proposición para levantar la inmunidad al jefe del Estado, Rodrigo Chaves, y solicitada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que lo acusa "amenazar la paz y la estabilidad" en el país centroamericano por sus críticas a la corte.

"No existen los elementos suficientes para aprobar el levantamiento de la inmunidad del señor Rodrigo Chaves", ha afirmado el presidente de la cámara, Rodrigo Arias, después de que la moción haya cosechado 35 de los 38 votos a favor que requiere para su aprobación.

Un total de 21 diputados del oficialista Partido Progreso Social Democrático y de otras formaciones como el Partido Nueva República han rechazado la medida en la que ha sido la segunda votación de este tipo que supera Chaves. En septiembre, el Congreso tampoco obtuvo la mayoría necesaria para eliminar la protección al mandatario en el caso por supuesto uso irregular de fondos procedentes del Banco Centroamericano de Integración Económica.

En este caso, la propuesta fue presentada por el TSE con vistas a poder avanzar en su proceso contra Chaves, al que acusa de "beligerancia política", lo que podría derivar en una suspensión para ejercer futuros cargos públicos o incluso la destitución.

La corte denuncia las críticas por parte del presidente, quien afirmó que el organismo judicial le imponía una "ley mordaza" por impedir la difusión por parte del Gobierno de información publicitaria relativa a su mandato durante la campaña electoral que comenzó el pasado 1 de octubre.

"Cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros del Tribunal (...), está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos, del proceso electoral que se avecina y del resultado de este que certificaremos", afirmó a finales de octubre la presidenta del TSE, Eugenia Zamora. "Está amenazando la paz y la estabilidad política del país y eso es algo, le repito, que no podemos permitir", aseveró.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Merz recibirá este lunes a Zelenski en Berlín para abordar el proceso de paz junto a líderes europeos

El jefe de gobierno alemán y el mandatario ucraniano mantendrán una reunión clave con altos funcionarios de Europa y la OTAN, en un esfuerzo coordinado respaldado por Estados Unidos para impulsar la búsqueda de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado

Infobae

Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian que después de 3 niños, su cuarto hijo será una niña

La pareja reveló a sus seguidores que la familia se ampliará en la primavera de 2026 con una hermana para sus tres hijos, noticia que desató entusiasmo entre sus seres queridos y la comunidad de fans en redes sociales

Infobae

Aciago 2025 deja a Sudán del Sur con visos de guerra civil entre violencia y caos político

El conflicto armado en Sudán del Sur se agudiza tras ataques de milicias y la detención de líderes opositores, mientras crecen las tensiones políticas y la ONU advierte sobre una inminente crisis alimentaria que amenaza a millones

Infobae

Kibo Ventures lanza un fondo de 120 millones y refuerza su apuesta europea con inversiones y fichajes

Sunir Kapoor asume la presidencia de la gestora española tras la puesta en marcha de un vehículo de inversión de 120 millones de euros, con el objetivo de potenciar firmas tecnológicas europeas y vincularlas con el ecosistema de Silicon Valley

Kibo Ventures lanza un fondo

Hallado muerto en su casa de Los Ángeles el cineasta Rob Reiner y su mujer

Las autoridades de Los Ángeles mantienen abierta la investigación tras la muerte del afamado director estadounidense y su esposa, mientras continúan buscando pruebas y testimonios para esclarecer las causas que rodean el hecho, según comunicados oficiales y reportes de prensa

Hallado muerto en su casa