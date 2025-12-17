Agencias

El Banco Central de Chile proyecta un crecimiento económico del 2,4% en 2025 y una inflación del 3% en 2026

El informe de política monetaria prevé una expansión del producto interno bruto, junto con una moderación de los precios al consumidor, mientras la inversión en maquinaria y proyectos clave impulsa el repunte y el mercado laboral muestra señales de recuperación

La formación bruta de capital fijo en Chile presentó un aumento superior a lo esperado, especialmente por la adquisición de maquinaria y equipos, con un papel destacado de los proyectos mineros y energéticos, que han servido de motor principal para impulsar la expansión de este componente. En este contexto, el Banco Central de Chile proyecta una aceleración del Producto Interno Bruto (PIB) nacional de un 2,4% para el año 2025 y anticipa que la inflación alcanzará el 3% en el primer trimestre de 2026, según consignó el medio Banco Central de Chile en su Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente al mes de diciembre.

En el reporte difundido, la autoridad monetaria presenta sus estimaciones de crecimiento económico dentro de un rango de entre 1,75% y 2,75% para el año 2026, junto con una banda de entre 1,5% y 2,5% para el 2027, lo que, según el Banco Central de Chile, se mantiene en línea con la tendencia de la economía nacional. Adicionalmente, la entidad señala que la actividad económica del país se viene comportando de acuerdo a sus previsiones, salvo por el dinamismo observado en la demanda interna. El informe describe que el consumo privado mostró una moderación respecto a trimestres anteriores, mientras que las expectativas de los consumidores han pasado por una mejora.

El documento trimestral detalla que el consumo privado registrará un crecimiento anual del 2,5% tanto para 2025 como para 2026. Esta trayectoria, proyectada por el Banco Central de Chile, sufriría una desaceleración en 2027, ubicando el crecimiento previsto para ese año en un 2%. En materia de inversión, el informe destaca un repunte en la formación bruta de capital fijo, que excedió las expectativas. Este crecimiento se atribuye principalmente a la compra de maquinaria y equipos, así como al desarrollo de grandes proyectos en el sector minero y energético del país. Según el Banco Central de Chile, ese indicador crecerá un 7% en 2025, un 4,9% en 2026 y un 3,1% en 2027.

Otro aspecto subrayado en el informe es el desempeño del mercado laboral. El Banco Central de Chile afirmó que se observan mejoras en los últimos meses, reflejadas en la disminución de la tasa de desempleo respecto al informe sobre política monetaria anterior, fechado en septiembre. A pesar de estas señales positivas, la institución reconoce que persisten desafíos importantes en el ámbito laboral.

En cuanto al comportamiento de los precios, la inflación experimentó una reducción más pronunciada de lo previsto por el Banco Central de Chile en su informe de septiembre. La entidad específica que la meta inflacionaria de un 3% está proyectada para alcanzarse durante el primer trimestre de 2026, en un entorno económico global mejor al inicialmente pronosticado. De acuerdo con el informe del Banco Central de Chile, las presiones inflacionarias permanecerán limitadas por el lado de la demanda. Esta moderación se debe a que el aumento de la inversión se concentra en sectores transables, mientras que ciertos indicadores reportan un alza en la productividad.

El informe también da cuenta de la decisión de política monetaria adoptada en diciembre. El Banco Central de Chile acordó reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos, llevándolos hasta el 4,5%, dentro del marco de la actual tendencia de disminución de la inflación. La entidad advierte sobre la posibilidad de continuar avanzando en este ciclo de recortes, en función de la evolución de los indicadores económicos y de precios.

El análisis plasmado por el Banco Central de Chile enfatiza el papel de la inversión, particularmente aquella dirigida a los sectores productivos ligados al comercio internacional, como componente fundamental del impulso económico proyectado. Según detalla el informe, la combinación de mayor capital fijo, moderación inflacionaria y mejoras en el mercado laboral configuran un escenario en el que las expectativas de crecimiento permanecen sostenidas para los próximos años, siempre dentro del rango previsto por la autoridad monetaria.

El documento del Banco Central de Chile sostiene que la consolidación de estos indicadores y la tendencia observada en el desempeño económico nacional mantienen las expectativas sobre el crecimiento y estabilidad de la economía chilena durante el periodo 2025-2027.

