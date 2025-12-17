Despega el Ariane 6 con dos satélites Galileo a bordo

El cohete Ariane 6 ha despegado este miércoles con dos satélites Galileo a bordo desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa. Se trata del primer lanzamiento de Galileo en un Ariane 6 y el quinto del lanzador de carga pesada europeo.

Los dos satélites Galileo, denominados SAT 33 y SAT 34, reforzarán la robustez del sistema Galileo añadiendo repuestos a la constelación para garantizar que el sistema pueda proporcionar navegación 24/7 a miles de millones de usuarios. Los satélites se unirán a la constelación en una órbita terrestre media a 23.222 kilómetros sobre la superficie terrestre.

El lanzamiento ha tenido lugar a la hora programada, las 06.01 horas (horario español, 02.01 horas horario local). Minutos después se han separado los propulsores y, posteriormente, la cofia y la etapa central; y, tras ello, se ha producido el primer encendido del motor Vinci.

Pasadas las 09.40 horas se producirá el segundo encendido del motor Vinci y unos minutos antes de las 10.00 horas se separarán los satélites Galileo. Tras 40 o 50 minutos se comprobará el estado de los satélites para evaluar si el lanzamiento ha sido un éxito.

Tras la separación de los satélites Galileo, la etapa superior del Ariane 6 se trasladará a una órbita cementerio estable, lejos de los satélites operativos.

Una vez alcanzada la órbita, los satélites se activarán y se comprobarán en la fase de operaciones tempranas, antes de someterse a pruebas en órbita para evaluar su rendimiento. Esto garantiza que ningún componente de los satélites haya resultado dañado por las duras condiciones del lanzamiento.

Lideradas por la Agencia Europea para el Programa Espacial (EUSPA), las comprobaciones y pruebas duran entre tres y cuatro meses, tras lo cual los satélites Galileo entrarán en servicio y se unirán al resto de la constelación para proporcionar posicionamiento, navegación y cronometraje a usuarios de todo el mundo.

EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE MÁS PRECISO DEL MUNDO

Galileo es actualmente el sistema de navegación por satélite más preciso del mundo, y presta servicio a más de cinco mil millones de usuarios de smartphones en todo el mundo desde su entrada en servicio abierto en 2016. Todos los smartphones vendidos en el Mercado Único Europeo cuentan ahora con la garantía de ser compatibles con Galileo.

Además, Galileo está marcando la diferencia en los sectores ferroviario, marítimo, agrícola, financiero, de cronometraje y de operaciones de rescate.

Galileo, un programa emblemático de la UE, está gestionado y financiado por la Comisión Europea. Desde su creación, la ESA lidera el diseño, el desarrollo y la cualificación de los sistemas espaciales y terrestres, así como la contratación de lanzamientos.

La ESA también se encarga de las actividades de investigación y desarrollo para el futuro de Galileo en el marco del programa Horizonte Europa de la UE. EUSPA actúa como proveedor de servicios, supervisando las necesidades del mercado y de las aplicaciones, y cerrando el círculo con los usuarios.

Desde que Galileo se declaró operativo en 2016, ha proporcionado una precisión de posicionamiento de un metro a usuarios de todo el mundo, ha contribuido a salvar miles de vidas y ha agregado autenticación para mitigar la amenaza de suplantación de identidad.

La constelación se completó según lo previsto en 2024, y el primer satélite Galileo se retiró del servicio en abril de 2025 tras 12 años de servicio. L14 respaldará el liderazgo continuo de Europa en navegación por satélite, garantizando la precisión, la disponibilidad y la robustez del sistema y los servicios Galileo.

SATÉLITES GALILEO DE SEGUNDA GENERACIÓN

Después de L14, quedarán por lanzar cuatro satélites Galileo de Primera Generación, tras lo cual comenzarán a unirse a la constelación los satélites Galileo de Segunda Generación. Los satélites Galileo de Segunda Generación se integrarán a la perfección con la flota actual para formar la mayor constelación de satélites europea y prestar servicios esenciales en todo el mundo.

Con cargas útiles de navegación totalmente digitales, propulsión eléctrica, una antena de navegación de mayor rendimiento, capacidad de enlace entre satélites, relojes atómicos adicionales y relojes experimentales que se validarán en órbita, los satélites de Segunda Generación proporcionarán un posicionamiento, una navegación y una temporización más robustos y fiables.

ARIANE 6, EL LANZADOR PESADO EUROPEO

Ariane 6 es el lanzador pesado europeo y un elemento clave en los esfuerzos de la ESA para garantizar el acceso autónomo al espacio para los ciudadanos europeos.

Su diseño modular y versátil le permite lanzar todo tipo de misiones, desde la órbita baja terrestre hasta el espacio profundo. Ariane 6, cuyo contratista industrial principal es ArianeGroup, cuenta con tres etapas, cada una de las cuales funciona para escapar de la gravedad terrestre y poner satélites en órbita: dos o cuatro propulsores, una etapa central y una etapa superior.

Para este lanzamiento, el cohete estará en su configuración de dos propulsores. La etapa central y los propulsores son responsables de la primera fase del vuelo.

La etapa central está propulsada por el motor Vulcain 2.1 (alimentado con oxígeno líquido e hidrógeno), y el empuje principal en el despegue lo proporcionan los propulsores P120C.

La etapa superior está propulsada por el motor reiniciable Vinci, también alimentado con oxígeno líquido e hidrógeno. La etapa superior se encenderá dos veces para alcanzar la órbita requerida para esta misión.