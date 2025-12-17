Cerdán denuncia una "persecución inquisitorial" y sugiere que se han preparado pruebas contra él: "Soy inocente"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha denunciado una "persecución propia de la Inquisición" contra él, a la vez que ha instado a la 'comisión Koldo' del Senado a investigar las "manipulaciones y ediciones" de los audios grabados por el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre para ver si concluyen que ha sido víctima de las 'cloacas' del Estado.

"Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar", ha proclamado Cerdán al inicio de su segunda comparecencia ante la comisión del Senado, a la que el PP le convocó nada más salir de la cárcel el pasado 19 de noviembre tras pasar cinco meses en prisión.

El juez del Supremo Leopoldo Puente, que instruye la causa por la supuesta trama corrupta que tuvo su epicentro en el ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, decretó en junio su encarcelación preventiva por los presuntos delitos de cohecho organización criminal y tráfico de influencias.

Pese a que ha dicho que se acoge a su derecho a no declarar sobre los hechos que están judicializados, Cerdán sí ha querido hacer algunas consideraciones sobre el "contexto político" por el que está compareciendo.

Y se ha referido a los audios de conversaciones grabadas entre él, Koldo García y Ábalos en el que sustentan los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) aportados a la investigación, insistiendo en denunciar "manipulaciones" e invitando a la comisión a pedir información "a estos resortes del Estado profundo que siguen preparando pruebas sospechosas".

NO SE RESPETA NINGUNA GARANTÍA

"Aquí queda acreditado que se está persiguiendo a un diputado de forma directa con restricción de derechos fundamentales y sin justificación concreta alguna. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición, no se investiga ningún derecho concreto, se investiga a varias personas aforadas y el procedimiento de investigación no respeta ninguna garantía", ha añadido.

Ataviado con una chaqueta negra y camisa blanca sin corbata, Cerdán ha llegado a la Cámara Alta poco antes de las 9.50 horas de la mañana, acompañado de su abogado. A la entrada, el exdirigente socialista ha asegurado que afronta su declaración "con total normalidad". "Ahora entraré a declarar", ha señalado ante una nutrida presencia de periodistas.

Dentro de la sala Clara Campoamor, donde se ha celebrado la sesión, el ex secretario de Organización del PSOE ha permanecido de pie, de brazos cruzados y con gesto serio, dejándose fotografiar y grabar por los reporteros gráficos durante algo más de diez minutos.

Cerdán ha aprovechado el turno de preguntas que ha abierto la senadora de UPN María del Mar Caballero para hacer su alegato presentándose como víctima de esa persecución inquisitorial y de pruebas manipuladas, una tesis que ha defendido en varios momentos de su comparecencia.

EL CIGARRAL DE ORTEGA SMITH

Por ejemplo, cuando le interrogaba el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, a quien ha instado a explicar qué se trató en una reunión que, según ha dicho, tuvo lugar el 2 de abril de 2021 en un cigarral del diputado Javier Ortega Smith, a la que asistió "lo más granado de la Guardia Civil y de Vox". "A raíz de esa reunión empezó todo", ha deslizado el compareciente.

Después Eduard Pujol, de Junts, le ha invitado a aportar algo que "arroje luz" sobre su situación y Cerdán ha vuelto a esa reunión de 2021 incidiendo en que está "publicada en libros" y en que fue el punto de partida de "todas las causas" judiciales. Según ha dicho, tiene "muchas intuiciones" pero no "pruebas" de que eso fue así, pero ha mostrado su deseo de poder reunirlas para mostrarlas ante el juez.

Pujol le ha preguntado directamente si detrás de todo podrían estar las "cloacas del Estado", a lo que Cerdán ha contestado primero encogiéndose de hombros y justo después ha invitando a la comisión a analizar los audios que el creen manipulados. "O pueden crear una comisión de investigación y seguramente llegarán a la conclusión que usted está diciendo", ha agregado.

UN SOFTWARE DE 2021 PARA GRABAR CONVERSACIONES DE 2019

Él ha dado por hecho que esas grabaciones están alteradas amparándose en un informe pericial solicitado por el juez instructor en el, ha recalcado, se concluye que los fueron "grabados con un software de 2021" pese a que supuestamente corresponden a conversaciones que habrían tenido lugar en 2019.

"Los investigadores no descartan que puedan estar hechos con IA (inteligencia artificial)", ha abundado, antes de apuntar que esta misma semana un medio de comunicación ha publicado una foto suya con la exmilitante socialista Leire Díez y con el expresidente de la SEPI Víctor Fernández hecha con IA. "Si esto no es manipulación, que venga Dios y lo explique", ha comentado.

El portavoz de ERC, Joan Josep Queralt, ha reconocido que le "gustaría que se demostrara que todo es una operación del 'deep state'" y que se ha utilizado a Cerdán como "cabeza de turco". Según su análisis, el PSOE es un "partido audaz", pero con "alguna rueda pinchada" pues "no controla el aparato del Estado y, si bien Cerdán ha hecho cosas que "como político" le honran, como dialogar con el independentismo catalán, también cree que el exdirigente socialista quiso "cobrarse los servicios prestados".

En otro momento, Cerdán también ha señalado que el auto por el que le imputó el juez del Supremo Leopoldo Puente "está infundado" y, cuando se le ha preguntado si Pedro Sánchez participa de esa cacería que denuncia en su contra, ha respondido que eso hay que preguntárselo al jefe del Ejecutivo.

"VAMOS A POR KOLDO Y LOS DE ARRIBA"

Los momentos de mayor tensión se han vivido al principio del interrogatorio del senador del PP Gerardo Camps, quien en los primeros compases de su intervención le ha preguntado si estaba investigado por supuesta pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Cerdán, dirigiéndose al senador Alfonso Serrano (PP), número dos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha replicado con la "contratación" del exagente de la UCO Juan Vicente Bonilla como alto cargo del Ejecutivo regional madrileño, lo que ha generado los reproches de Camps.

Cerdán y Camps se han enzarzado y ha tenido que mediar el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez Lamata, que ha advertido a Cerdán, que seguía hablando, de que guardara silencio y ha acabado suspendiendo la sesión un momento. "Señorías, se suspende la sesión por un minuto, a ver si el señor Cerdán reflexiona", ha espetado.

Un minuto después, y ante la misma pregunta, Cerdán se ha quejado: "No entiendo por qué no puedo interpelar a un senador (Serrano) que está en la sala. Él contrató al señor Bonilla, el que dijo 'vamos a por Koldo y a por los de arriba'", ha recriminado.