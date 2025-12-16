Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de varios países, incluidos palestinos

Los mayores obstáculos para la concesión de visados en distintos países africanos y de Oriente Próximo, según argumentaron las autoridades estadounidenses, se relacionan con la imposibilidad de corroborar la autenticidad de la documentación migratoria y la dificultad de repatriar personas deportadas a sus países de origen. Estas explicaciones forman parte del fundamento oficial para justificar el endurecimiento de las restricciones de ingreso a Estados Unidos, donde se detalla la reciente ampliación de vetos a ciudadanos de múltiples estados, incluidas algunas nacionalidades que antes no figuraban en estas listas, como Palestina.

Según publicó la Casa Blanca y consignaron diversos medios locales, el gobierno estadounidense ha dispensado nuevas prohibiciones totales de entrada a personas provenientes de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y Palestina. En el caso de Palestina, esta es la primera vez que quienes porten documentos expedidos por la Autoridad Palestina quedan sujetos a un veto absoluto sobre la obtención de visados y la posibilidad de ingresar a territorio estadounidense. Las autoridades norteamericanas indicaron que la presencia de organizaciones con designación terrorista en regiones como Cisjordania y Gaza, unida a la debilidad del aparato estatal, impide llevar a cabo efectivos controles de seguridad y dificulta la validación de documentos oficiales.

La administración de Estados Unidos subrayó, de acuerdo con lo reportado por los medios citados, que la inclusión de Siria en la lista de restricciones responde a las consecuencias prolongadas del conflicto civil que afecta al país. Aunque el gobierno sirio habría intentado perfeccionar los procesos de control fronterizo y de emisión de pasaportes, la falta de un sistema centralizado para certificar la autenticidad de estos documentos impide a las autoridades consulares estadounidenses garantizar la fiabilidad migratoria de quienes solicitan visados. Esta situación complica los procedimientos habituales de comprobación, necesarios para permitir la entrada legal al país.

Entre los países que hasta ahora enfrentaban algún tipo de restricción parcial y que, tras la nueva disposición, pasarán a estar vetados de manera total, figuran Laos y Sierra Leona. Esta decisión modifica el tratamiento migratorio que recibían sus ciudadanos según el gobierno de Estados Unidos, el cual detalló que la recurrencia de casos de permanencia por encima del tiempo autorizado y la negativa de ambos gobiernos a aceptar a personas deportadas desde Estados Unidos resultaron motivos determinantes para esta medida.

Por otra parte, quince naciones aparecen ahora en la lista de restricciones parciales, lo que implica que sus ciudadanos afrontarán obstáculos adicionales para acceder a distintos tipos de visado o entrada temporal. En este grupo, según reportó el medio, se encuentran Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue. Para estos países, la administración norteamericana argumentó que persisten desafíos en materia de cooperación para repatriaciones y falta de garantías en los procesos de documentación.

El comunicado oficial detallado por la Casa Blanca y citado en medios estadounidenses especificó los factores que llevan a endurecer los controles migratorios. Entre los principales figuran los elevados índices de permanencia indebida en el país por parte de nacionales de las naciones afectadas, la ausencia de colaboración efectiva para el retorno de deportados y la existencia de zonas geográficas donde los gobiernos carecen de control sobre el territorio, lo que a juicio de Washington incrementa el riesgo de actividades ilícitas, incluidas acciones terroristas.

Malí se encuentra bajo un veto total con base en informaciones que apuntan a la presencia de redes armadas en zonas sin control gubernamental. En tanto, el obstáculo para establecer la veracidad de documentos emitidos en Palestina resulta, según especificó la administración estadounidense citada por el medio, en la imposibilidad de verificar identidades y antecedentes de quienes intentan viajar. “Varios grupos terroristas sancionados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania y la Franja de Gaza”, sostuvo el comunicado, lo que, sumado a la falta de autoridad efectiva, imposibilita garantizar la seguridad de las admisiones migratorias.

En el caso de Siria, el prolongado conflicto ha dejado a la infraestructura administrativa en condiciones que, a juicio del gobierno estadounidense, no permiten certificar de manera fiable la documentación de los solicitantes. Según describió el mismo comunicado, las iniciativas de las autoridades sirias por reforzar los controles no han desembocado en mecanismos centralizados ni en procesos que Estados Unidos considere confiables para la emisión de pasaportes válidos.

El endurecimiento de estas políticas, de acuerdo con el medio, constituye una continuación de tendencias iniciadas en junio, cuando el presidente Donald Trump ordenó nuevas restricciones a ciudadanos de Afganistán, Haití, Libia, Somalia y Sudán, junto a otras doce nacionalidades. En días anteriores a la ampliación, la administración había manifestado inquietud luego de que se hiciera público que el presunto responsable de un incendio en Colorado contaba con un visado de turismo vencido desde febrero de 2023, acrecentando así la percepción de riesgo ante posibles amenazas derivadas del ingreso irregular.

La Casa Blanca insistió en que la finalidad de estas disposiciones recae en la protección de la seguridad nacional, especialmente en contextos donde fallan las garantías estatales para el control de fronteras y donde no existen procedimientos administrativos confiables. Según reportó el medio, se dio relevancia tanto a las amenazas vinculadas a organizaciones declaradas terroristas como a la imposibilidad de examinar con precisión los antecedentes y la veracidad de documentos entregados por las autoridades locales de los países implicados.

En todos los casos, la fuente consignó que las nuevas limitaciones aumentan el rigor de los controles consulares y reducen sensiblemente el margen de acceso para ciudadanos de las regiones afectadas. Estos cambios forman parte de una estrategia general de endurecimiento de la política migratoria que, según las autoridades, pretende optimizar la gestión de flujos migratorios irregulares y reforzar el control de las fronteras estadounidenses frente a escenarios de riesgo. Al incluir por primera vez a Palestina y ampliar la lista de países sujetos a restricciones, Washington afirmó buscar un mayor control sobre quienes intentan ingresar desde áreas donde la cooperación oficial para repatriaciones y la capacidad para validar documentos se consideran insuficientes. Tal como sostuvieron fuentes oficiales citadas por el medio, esta oleada de medidas representa un nuevo enfoque de la política migratoria de Estados Unidos en respuesta al contexto global de amenazas a la seguridad y presión migratoria.