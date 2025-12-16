Telespazio logra las autorizaciones para realizar el primer vuelo estratosférico de un pseudosatélite de gran altura

El reciente despliegue de un globo estratosférico TAO, gestionado por el grupo alemán del mismo nombre, marcará una nueva etapa en las pruebas de vigilancia aérea sobre las Islas Canarias, sumándose a los ensayos que se llevan a cabo con el pseudosatélite HAP Apus Neo 18 en la isla de Gran Canaria. Estos sistemas, según detalló Europa Press a partir de fuentes de Telespazio, forman parte de una estrategia destinada a mejorar la detección y gestión de incendios forestales mediante la validación de tecnologías de transmisión de datos en tiempo real, estableciéndose como respuesta avanzada para situaciones de alto riesgo ambiental.

El medio Europa Press informó que este tipo de experimentaciones asigna al archipiélago canario un papel pionero en el empleo de plataformas autónomas de gran altitud, clasificadas como HAPS (High Altitude Pseudo Satellites), para combatir fenómenos extremos como los incendios de sexta generación, caracterizados por su amplia propagación y resistencia a los métodos convencionales de extinción. Las misiones ya en curso forman parte del proyecto ISSEC, ejecutado por Telespazio Ibérica, Pegasus Aero Group y la filial española de Telespazio, la cual surge de la alianza entre Thales y Leonardo. Todas las actividades experimentales se concentran en el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

Europa Press consignó que la primera operación experimental, realizada con el HAP Apus Neo 18, recibió el aval tanto de Enaire como de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), constituyendo la primera autorización para vuelos estratosféricos prolongados con este tipo de sistemas en Europa. El HAP Apus Neo 18, desarrollado por MIRA Aerospace, alcanza una envergadura de 18 metros, con un largo de 12 metros y un peso de aproximadamente 45 kilogramos. El vuelo inició durante la madrugada del viernes desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura y estableció un precedente en el sector aeroespacial regional.

Estas plataformas permiten segmentar las misiones por fases, probando de manera progresiva la autonomía y capacidades tecnológicas. Los vuelos parten de una altitud mínima de 610 metros (2.000 pies) y está previsto que lleguen hasta los 4.900 metros (16.000 pies), con una autonomía que llegaría hasta las 48 horas sin requerir interrupciones. De acuerdo con Europa Press, la definición de rutas y parámetros responde a la necesidad de ensayar en condiciones reales tanto la transmisión eficiente de datos como la seguridad operacional de los equipos.

La principal funcionalidad de los HAPS radica en su capacidad de permanecer sobre una ubicación concreta durante semanas, ofreciendo cobertura móvil hacia áreas que presenten mayor emergencia o demanda informativa. El medio Europa Press subrayó que estas características los diferencian de los satélites tradicionales con órbita fija, pues la flexibilidad de desplazamiento otorga ventajas considerables para la vigilancia de áreas remotas o de rápido acceso.

Los sensores acoplados a estas plataformas incluyen cámaras electroópticas e infrarrojas que recogen imágenes y vídeo en directo. Toda la información captada se transfiere para su análisis inmediato en el Centro de Geoinformación, situado dentro del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Según Telespazio y Europa Press, este procesamiento en tiempo real potencia la detección temprana de posibles focos de incendio, la coordinación de recursos durante la emergencia y la evaluación precisa tras la eventualidad, optimizando la respuesta en escenarios de crisis de alta complejidad.

Otra de las metas planteadas en el desarrollo del proyecto ISSEC reside en que los HAPS puedan ofrecer vigilancia continua y altamente especializada en zonas con mayor vulnerabilidad frente a desastres medioambientales. Esta capacidad de monitoreo aporta datos relevantes tanto para la prevención como para la gestión de emergencias, complementando los sistemas satelitales convencionales y reforzando las redes de seguridad en contextos de acceso difícil o propagación acelerada de incendios, informó Europa Press.

El consejero delegado de Telespazio Ibérica, Carlos Fernández de la Peña, declaró a Europa Press que el vuelo experimental representa "un paso muy importante" para el desarrollo práctico de las plataformas HAPS y eleva la proyección europea del proyecto ISSEC en el sector aeroespacial. Estas plataformas, apuntó la compañía, llenan vacíos en la cobertura que normalmente presentan los satélites, asegurando vigilancia continua sobre áreas de difícil acceso.

El plan de operaciones ha incorporado un esquema de pruebas sucesivas para validar todos los procedimientos y equipos involucrados. Europa Press explicó que el incremento paulatino en la altitud y complejidad de los vuelos busca garantizar la seguridad y fiabilidad de la tecnología antes de su implantación para situaciones reales de emergencia.

A medida que avancen las fases experimentales, se prevé que la integración de la información captada por las aeronaves HAPS en los sistemas insulares de gestión de emergencias proporcione una mejora significativa en la anticipación de riesgos y la eficacia de las intervenciones sobre el terreno. El objetivo final reside en aportar herramientas que permitan a los agentes de emergencia adaptar rápidamente sus estrategias en función de los datos en tiempo real, aumentando las probabilidades de éxito ante incendios de gran magnitud, tal como resumió Europa Press.

El Parque Tecnológico de Fuerteventura ha ganado un reconocimiento creciente como punto estratégico en la investigación y validación de tecnologías emergentes aplicables tanto a la protección ambiental como a la respuesta ante catástrofes naturales, según recogió Europa Press. El esfuerzo conjunto entre empresas privadas y entidades públicas del sector aeroespacial ha consolidado al archipiélago como entorno de referencia para la implementación de soluciones tecnológicas orientadas a la gestión avanzada de escenarios de alto riesgo.