Pablo Alborán sobre la estafa en la que utilizan su nombre: "Me parece asqueroso"

En una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional en la que a sus éxitos en la música hay que añadirle su debut en la pequeña pantalla como actor de la mano de la serie 'Respira', Pablo Alborán no se quiso perderse la fiesta 'Billboard' de Starlite Madrid en la que se homenajeó a las estrellas de la música española que han logrado alcanzar el número uno.

Consciente de la gran estafa que existe en la red en la que se utiliza su nombre y su imagen para conseguir dinero, Alborán se mostró rotundo dejando muy clara su esaprobación: "Madre mía, pues qué asco, ¿qué te puedo decir? Que estafen a la gente, sea con quien sea, me parece asqueroso. Bueno, no sé cuál ha sido la circunstancia exacta, pero un abrazo muy fuerte a la familia". A pesar de la discrección que le caracteriza, en esta ocasión Pablo también se pronunció sobre la retirada de España en el festival de Eurovisión: "Me parece bien, yo tampoco he sido muy fan de los concursos en general. Yo me presenté a muchísimos concursos y los perdí todos y no significa nada perder, pero es verdad que cuando un evento se convierte en algo más político... Está la cosa como para que hagamos una reflexión todos".

Tras la noticia de que Sergio Ramos va a dejar de lado su faceta más deportiva para adentrarse en el mundo de la música de forma profesional, Pablo no pudo esconder su opinión: "A Sergio es que lo quiero mucho, yo me alegro que pruebe, que intente. La música no tiene barreras y la música no le puede poner puertas a nadie". Además, añadía: "Yo ya he cantado con Sergio Ramos".