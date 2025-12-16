Mueren cuatro personas, entre ellas tres policías, en un enfrentamiento en el sureste de Irán

Al menos cuatro personas han muerto, tres de ellas policías, en un enfrentamiento registrado este martes entre un grupo de hombre armados y miembros de las fuerzas de seguridad en un puesto de control del condado de Fahraj, en el sureste de Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha indicado que el incidente tuvo lugar después de que hombres armados abrieran fuego contra las fuerzas de seguridad durante una inspección en la provincia de Kermán, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.

Los enfrentamientos se produjeron en la carretera que une Fahraj con Zahedán --la capital de la provincia de Sistán y Baluchistán-- y se han saldado con cuatro víctimas mortales. Las autoridades han abierto ya una investigación al respecto.

El suceso ha tenido lugar menos de una semana después de que al menos cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria en otro ataque perpetrado en Sistán y Baluchistán, en la frontera con Pakistán, escenario de numerosos ataques del grupo armado fundamentalista Jaish al Adl.

El grupo fue fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche --que profesa principalmente el islam suní--. Jaish al Adl ha reclamado la autoría de atentados, secuestros y ejecuciones, lo que ha tensado las relaciones entre Irán y Pakistán.