Grifols obtiene la certificación de la EMA para toda la cadena de valor de su 'joint venture' en Egipto

El acceso de Egipto a nuevos mercados regulados quedó asegurado tras completar un proceso de verificación integral de la cadena de valor del plasma, impulsado a través de la plataforma Grifols Egypt for Plasma Derivates (GEPD). Tal como informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la obtención de la certificación europea permite al país convertirse en el primer Estado africano y de Oriente Próximo con un sistema integral de plasma plenamente homologado, abriendo así oportunidades comerciales y sanitarias inéditas tanto en la región como en el continente.

Según detalló el medio, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) otorgó la validación después de una revisión que abarcó etapas cruciales como la selección y evaluación de donantes, el control de calidad y el almacenamiento de los productos finales. El reconocimiento se emitió solo tras constatarse el total cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad europeos, habilitando la exportación de medicamentos derivados del plasma egipcios a mercados con normativas estrictas, sobre todo en la Unión Europea, siempre garantizando la prioridad para el abastecimiento nacional.

El vicepresidente de Grifols Egypt, Tomás Dagá, destacó que este logro fue el resultado de cinco años de desarrollo conjunto con la National Service Projects Organization, permitiendo erigir la primera plataforma integrada de plasma en África diseñada según los parámetros internacionales más exigentes. Esta infraestructura posiciona a Egipto junto a países con autosuficiencia en hemoderivados reconocidos internacionalmente como Estados Unidos, Alemania, Austria, República Checa y Hungría, según refirió la CNMV.

De acuerdo con el reporte, la empresa y las autoridades egipcias consolidaron su colaboración a partir de 2020, sentando las bases para la creación del sistema integral que cubre desde la captación del plasma hasta la distribución de los medicamentos terminados, bajo supervisión y validación internacional. La CNMV subrayó que la GEPD constituye el primer caso en la región con integración total en toda la cadena de valor, hecho que beneficia la capacidad tecnológica y las competencias del sector biofarmacéutico egipcio.

Además, la certificación de la EMA abre la posibilidad de que Egipto incremente su cuota de mercado en la industria global de plasma, al poder exportar medicamentos a territorios que requieren un cumplimiento estricto de la normativa europea. Grifols remarcó que este reconocimiento proporciona ventajas estratégicas para asegurar el suministro de terapias derivadas del plasma y reforzar su papel en el sector internacional, mientras Egipto diversifica su industria farmacéutica y favorece el desarrollo económico nacional, según señaló la CNMV.

Las fuentes citadas destacaron también que la implementación de la plataforma y la obtención de la certificación impulsan la modernización tecnológica, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y fomentan la formación de personal especializado. Todo esto contribuye al aumento del nivel de profesionalización en el sector biomédico local, alienta la investigación médica y posiciona al país como actor pertinente en la industria farmacéutica internacional.

El medio especificó que los efectos de este avance incluyen no solo la capacidad para cubrir las propias necesidades del sistema sanitario egipcio, sino también la extensión de sus productos a mercados extranjeros, la atracción de inversiones y la incentivación de la innovación tecnológica. La CNMV concluyó que con la GEPD plenamente operacional y validada por la normativa europea, Egipto dispone de una infraestructura capaz de sostener nuevos proyectos, incrementar la innovación y alinearse con los estándares de los principales actores globales en biomedicina.

Grifols reiteró ante la CNMV su disposición para continuar trabajando en estrecha coordinación con las autoridades egipcias con el fin de mantener el suministro de medicamentos vitales y desarrollar estrategias orientadas a consolidar tanto la industria biomédica como el desarrollo económico conectado a este sector.