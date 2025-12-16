Galileo realiza esta madrugada su primer vuelo en Ariane 6: "Es el sistema de navegación más preciso del mundo"

Arianespace lanzará este miércoles 17 de diciembre dos satélites Galileo a bordo de un Ariane 6 desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa.

"Galileo es muy importante porque es el sistema de navegación europeo, es el sistema más preciso del mundo en términos de precisión de posicionamiento", ha señalado en una entrevista a Europa Press el director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher.

El jefe de la ESA ha destacado la necesidad de tener un sistema "robusto y preciso" y, para ello, el lanzamiento esta semana de los dos satélites Galileo "es muy importante".

"Esto es lo que necesitamos en Europa para tener autonomía en la navegación para asegurar que nuestros propios usuarios, ya sean civiles o usuarios de defensa, tengan este sistema a su disposición", ha manifestado Aschbacher.

Este decimocuarto lanzamiento operativo del programa Galileo mejorará la precisión, la disponibilidad y la robustez del sistema. Estos satélites beneficiarán a los miles de millones de personas que utilizan Galileo a diario a través de sus teléfonos inteligentes, así como a sectores clave como las infraestructuras críticas, la conducción autónoma, el tráfico aéreo, el sector marítimo, la agricultura, los servicios de emergencia y las operaciones de rescate.

Desde que Galileo se declaró operativo en 2016, ha proporcionado una precisión de posicionamiento de un metro a usuarios de todo el mundo, ha contribuido a salvar miles de vidas y ha agregado autenticación para mitigar la amenaza de suplantación de identidad.

La constelación se completó según lo previsto en 2024, y el primer satélite Galileo se retiró del servicio en abril de 2025 tras 12 años de servicio. L14 respaldará el liderazgo continuo de Europa en navegación por satélite, garantizando la precisión, la disponibilidad y la robustez del sistema y los servicios Galileo.

IMPORTANCIA DEL ESPACIO

El director general de la ESA ha defendido la importancia del espacio "por muchos aspectos". Por un lado, ha destacado que la tecnología espacial y los datos de los satélites espaciales -en observación de la Tierra, en navegación, en comunicación- "se utilizan en la vida diaria".

"Si miro mi teléfono móvil, hay aplicaciones para la previsión meteorológica, para el control de la salud y la contaminación, navegación para conducir de un lugar a otro, comunicación... Incluso las aplicaciones bancarias, es decir, si pago algo en una tienda, necesita satélites para comunicarse y asegurar que el saldo en el otro extremo en el banco está ahí si compro algo con mi móvil o con una tarjeta de crédito. Así que incluso para la vida diaria, usas tecnología espacial sin siquiera saberlo y esto es algo que por supuesto es muy importante, así que ya se usa ahí", ha explicado.

En este punto, Aschbacher ha apostado por que Europa cuente con una constelación que tome una imagen "cada 30 minutos" para que, en catástrofes como la dana en Valencia, se pueda predecir y advertir a la gente "mucho antes, ayudando por tanto a evacuar".

"En caso de una inundación, que por supuesto no podemos detener inundaciones con satélites, podemos organizar la ayuda mucho más rápido porque la información desde el espacio va directa a los bomberos o a los servicios de salud y de Protección Civil", ha explicado el líder de la ESA, destacando que este sistema europeo lo construirán en el futuro y que España "jugará un papel importante".

DOS SATÉLITES GALILEO QUE SE SUMARÁN A LOS 31 ACTUALES

El lanzamiento de Galileo 14 (L14) pondrá en órbita dos satélites Galileo de primera generación, sumándose a la constelación de 31 satélites, 27 de los cuales están actualmente activos.

El lanzamiento está programado para el 17 de diciembre a las 05:01 GMT/06:01 CET (02:01 hora local) a bordo de un Ariane 6 desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa.

El despegue del Ariane 6 se producirá a las 06.01 horas (hora española) y, minutos después, se separarán los propulsores, posteriormente la cofia y la etapa central (núcleo). Después, se producirá el primer encendido del motor Vinci.

Pasadas las 09.40 horas se producirá el segundo encendido del motor Vinci y unos minutos antes de las 10.00 horas se separarán los satélites Galileo. Uno 40 o 50 minutos después se comprobará el estado de los satélites para evaluar si el lanzamiento ha sido un éxito.

Estos satélites, denominados SAT 33 y SAT 34, se unirán a la constelación en órbita terrestre media, a 23.222 kilómetros sobre la superficie terrestre.

La ESA es responsable del lanzamiento con Arianespace y de la adquisición y preparación de los satélites de OHB en nombre de la Comisión Europea. La Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) operará los satélites desde la fase de órbita temprana de su misión operativa hasta su eliminación al final de su vida útil.

Este será el primer lanzamiento de Galileo con el cohete Ariane 6 y el quinto del lanzador de carga pesada europeo. Este lanzamiento continúa la historia de Galileo con Ariane. Hace nueve años, casi exactamente el mismo día, se produjo el primer lanzamiento cuádruple de Galileo con el Ariane 5.

SATÉLITES GALILEO DE SEGUNDA GENERACIÓN

Después de L14, quedarán por lanzar cuatro satélites Galileo de Primera Generación, tras lo cual comenzarán a unirse a la constelación los satélites Galileo de Segunda Generación. Los satélites Galileo de Segunda Generación se integrarán a la perfección con la flota actual para formar la mayor constelación de satélites europea y prestar servicios esenciales en todo el mundo.

Con cargas útiles de navegación totalmente digitales, propulsión eléctrica, una antena de navegación de mayor rendimiento, capacidad de enlace entre satélites, relojes atómicos adicionales y relojes experimentales que se validarán en órbita, los satélites de Segunda Generación proporcionarán un posicionamiento, una navegación y una temporización más robustos y fiables.

Galileo es actualmente el sistema de navegación por satélite más preciso del mundo, y presta servicio a más de 5.000 millones de usuarios de smartphones en todo el mundo desde su entrada en servicio abierto en 2016.

ARIANE 6, EL LANZADOR PESADO EUROPEO

Ariane 6 es el lanzador pesado europeo y un elemento clave en los esfuerzos de la ESA para garantizar el acceso autónomo al espacio para los ciudadanos europeos.

Su diseño modular y versátil le permite lanzar todo tipo de misiones, desde la órbita baja terrestre hasta el espacio profundo. Ariane 6, cuyo contratista industrial principal es ArianeGroup, cuenta con tres etapas, cada una de las cuales funciona para escapar de la gravedad terrestre y poner satélites en órbita: dos o cuatro propulsores, una etapa central y una etapa superior.

Para este lanzamiento, el cohete estará en su configuración de dos propulsores. La etapa central y los propulsores son responsables de la primera fase del vuelo.

La etapa central está propulsada por el motor Vulcain 2.1 (alimentado con oxígeno líquido e hidrógeno), y el empuje principal en el despegue lo proporcionan los propulsores P120C.

La etapa superior está propulsada por el motor reiniciable Vinci, también alimentado con oxígeno líquido e hidrógeno. La etapa superior se encenderá dos veces para alcanzar la órbita requerida para esta misión.

Tras la separación de los satélites Galileo, la etapa superior del Ariane 6 se trasladará a una órbita cementerio estable, lejos de los satélites operativos.