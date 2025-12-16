El jefe del Mossad dice que Israel debe "asegurarse" de que Irán no restaure su programa nuclear

El director del Mossad, David Barnea, ha declarado este martes que Israel debe "asegurarse" de que Irán no restaura el programa nuclear, medio año después de que el Ejército israelí lanzara una ofensiva militar contra el país centroasiático, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos.

"Es nuestra responsabilidad garantizar que el proyecto nuclear, que ha sido herido de murete en estrecha cooperación con los estadounidenses, nunca se active", ha manifestado el jefe de los servicios de Inteligencia exterior del país durante un evento, según declaraciones recogidas por la oficina del primer ministro israelí.

Barnea ha asegurado que "la idea de seguir desarrollando una bomba nuclear todavía late en sus corazones", alegando que "se abrirán paso en cuanto se les permita", puesto que "ha grabado la destrucción de Israel en su bandera, ha engañado al mundo desarrollando armas nucleares y ha enriquecido uranio a niveles que no tienen otra explicación que el deseo de tener capacidad nuclear militar".

"Aunque el régimen del ayatolá (el líder supremo de Irán, Alí Jamenei) despertó un momento y descubrió que Irán está expuesto y completamente infiltrado, Irán no ha abandonado su ambición de destruir el Estado de Israel. Irán cree que puede volver a engañar al mundo y lograr otro mal acuerdo nuclear. No permitimos ni permitiremos que se materialice un mal acuerdo", ha manifestado.

El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático --que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.