EEUU y Turquía condenan la liberación de un exlíder terrorista griego y reclaman su vuelta a prisión

El Departamento de Estado de Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía han condenado este viernes la decisión de un tribunal griego de liberar a Alexandros Giotopoulos, líder de la organización terrorista griega '17 de noviembre', condenado a 17 cadenas perpetuas más 25 años de prisión por orquestar varios asesinatos contra mandatarios de ambos países.

La organización terrorista, bajo el liderazgo de Giotopoulos, fue declarada culpable de una sangrienta campaña de atentados que se cobró la vida de 22 personas. Entre las víctimas mortales atribuidas al grupo se encuentran cuatro funcionarios estadounidenses, un consejero de la embajada de Turquía en Atenas, un agregado militar británico y 16 ciudadanos griegos.

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"La indulgencia mostrada hacia este traicionero terrorista, que instigó los asesinatos y atentados contra nuestros diplomáticos que representaban honorablemente a nuestro país en el extranjero, constituye una grave falta de respeto hacia la memoria de nuestros diplomáticos mártires y sus familias, y es inaceptable", ha denunciado la cartera de Exteriores turca.

Por otro lado, la Casa Blanca ha agradecido la presentación de un recurso de un fiscal del Tribunal Supremo griego para anular la libertad condicional al exlíder de '17 de noviembre', instando al Gobierno de Kyriakos Mitsotakis "a que haga todo lo posible para devolver a Giotopoulos" a prisión, aludiendo a que una de las víctimas era el cuñado del actual primer ministro.

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"Estados Unidos seguirá solidarizándose con las víctimas del terrorismo y colaborando con sus aliados para garantizar que quienes cometen actos tan atroces afronten todas las consecuencias", reza el comunicado.